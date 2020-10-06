Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yayılımın sebebi bu mu? Viral yük Covid-19 semptomları başlamadan önce pik yapıyor
Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre, şiddetli akut solunum sendromu SARS-CoV-2 için viral yüklerin semptomlar görülmeden önce zirvede olduğu keşfedildi.
Yayılımın sebebi bu mu? Viral yük Covid-19 semptomları başlamadan önce pik yapıyor
06 Ekim 2020 14:41 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-SARS-CoV-2 koronavirüsünün neden olduğu Covid-19 salgının başlangıcından bu yana, hastalığın ne kadar bulaşıcı olduğunu anlamak için pek çok çalışma yapıldı. Birkaç çalışmada, bu koronavirüsün yayılımının SARS ve MERS’e neden olan diğer koronavirüslerden farklı olduğu ileri sürüldü. Hem SARS hem de MERS’de, viral yük veya enfekte bir kişinin kanındaki virüs miktarı ve viral bulaşma, semptomların başlangıcından sonra en yüksek düzeydedir. Fakat SARS-CoV-2 için aynı şey geçerli değil.

Araştırmacılar, viral yükler ve viral yayılma üzerine literatür araştırması yaparak, şiddetli akut solunum sendromu olan koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) için viral yüklerin semptomlar görülmeden önce en yüksek düzeyde olduğunu buldu. Bu durum ise hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni stratejiler belirlemeyi zorlaştırıyor.

Bu çalışmada araştırmacılar, SARS-CoV-2 viral yüklerinin dağılımlarını ve farklı demografik gruplar arasındaki viral yayılma süresini karşılaştırdı. Uzmanlar, SARS-CoV-2 için viral yüklerin semptomların başlangıcından önce zirveye çıktığını ve daha sonra azaldığını buldu. Üstelik ağır hastalığı olanlar, hastalığı hafif veya orta derecede geçiren diğer hastalara oranla daha fazla viral yükse sahipti.

Sonuç olarak yazarlar, SARS-CoV-2 için maksimum viral yüklerin presemptomatik aşamada görüldüğünü, bu nedenle temas izleme ve izolasyon önlemlerine ciddi anlamda önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

Anahtar Kelimeler:

viral yuk sars-cov2 covid 19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.