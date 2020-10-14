Yeni bir araştırma, SARS-CoV-2’nin oküler dokuyu etkileyebileceğini ortaya koyuyor

MEDİMAGAZİN-Salgın başlangıcından bu yana, virüsün kişi öksürdüğünde, konuştuğunda veya hapşırdığında damlacık yoluyla yayıldığı, böylece kişinin vücuduna ağız veya burun yoluyla girebildiği tespit edilmişti. Fakat şimdi bilim insanları, bazı hastaların gözyaşlarında ve konjonktival keselerinde SARS-CoV-2 RNA’sına rastladı. Bu nedenle, gözlerin virüsün olası bir giriş yolu olabileceği tahmin ediliyor.

Şimdiye kadar, Covid-19’a neden olan virüsün oküler dokuyu etkilediğini gösteren bir kanıt yoktu. Ancak Çin’in Wuhan kentinde yapılan yeni bir çalışma gösteriyor ki, virüs göz içinde de çoğalabilir ve oküler dokuyu etkileyebilir.

Çalışma, 31 Ocak 2020’de Covid-19 sebebiyle hastaneye yatırılan 64 yaşındaki bir katılımcıyı içeriyor. Hasta, başlangıçta ishal ile birlikte kuru öksürük, yüksek ateş gibi aşina olunan semptomlara sahipti. Hastanede kaldığı süre boyunca herhangi bir solunum veya oküler komplikasyon göstermedi. Ancak hasta, taburcu edildikten bir hafta sonra sol ve sağ gözünde ağrı ve görme keskinliğinde problem yaşamaya başladı.

Katarakt tanısı konan hastaya küçük bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyat sırasında doktorlar, kadının konjunktivasından, iris ve trabeküler ağ örgüsünden örnekler alarak virüsün varlığını belirleyebilmek için bu örnekleri test etti. Sonuca göre, hastadan toplanan göz örneklerinde SARS-CoV-2 nükleokapsid proteini tespit edildi.

Yazarlar, virüsün göze yerleşmesinde olası iki giriş mekanizması olabileceğini düşünüyor. Birincisi, konjonktiva yüzeyinde bulunan ACE2 reseptörleri yoluyla; ikincisi ise sistemik enfeksiyon yoluyla. Fakat yazarlar ikinci durumun daha nadir olabileceğini belirtti.

Sonuç olarak bu çalışma, SARS-CoV-2’nin göz yüzeyi ile birlikte iç oküler dokuyu da enfekte edebileceğini gösteriyor.