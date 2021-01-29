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Yeni bir aşı daha: Mutasyonlu virüse karşı yüzde 89,3 etkili
Amerikan ilaç şirketi Novavax, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı İngiltere'de sürdürdüğü 3'üncü faz aşı çalışmalarında yüzde 90'a yakın başarı sağladığını açıkladı
Yeni bir aşı daha: Mutasyonlu virüse karşı yüzde 89,3 etkili
29 Ocak 2021 10:56 - AA
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Geliştirdikleri potansiyel COVID-19 aşısının İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayımlayan Novavax, denekler arasında COVID-19'un Britanya'da görülen mutasyonunun bulaştığı hastaların da bulunduğu aşının virüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu kaydetti.

ABD hükümetinin desteklediği firmalar arasında bulunan Maryland merkezli şirketin internet sayfasında, aşının İngiltere'de 15 bin kişi üzerinde yapılan denemelerinin devam ettiği, ilk defa Güney Afrika'da görülen virüsün yeni mutasyonuna karşı da "belli ölçüde işe yaradığı" belirtildi.

Firmanın açıklamasında, geliştirdikleri aşının Güney Afrika'daki koruma oranının yüzde 49 olduğu bildirilirken, denekler arasında AIDS hastalarının da bulunduğuna, aşının etkinlik oranının HIV taşımayan hastalarda yüzde 60'a çıktığına vurgu yapıldı.

Novavax'ın, geliştirdiği aşıya İngiltere'de onay alabilmesi için, bundan sonrasında elde edilecek ek verilere ihtiyacı bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 novavax abd yeni asi koronavirus

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