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'Yeni dönemde aşısızlar yoğun risk altında'
Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, mevsimsel etkiye bağlı olarak son iki haftalık süreçte vaka artışında Doğu Akdeniz illerinin ön sıralarda yer aldığını belirterek, "Hastalığı ağır geçiren ve yoğun bakımlarda takibi yapılan hastalarımızın yüzde 95'i aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler. Bu sebeple uzmanların da ifade ettiği gibi yeni dönem aşısızların yoğun risk altında olacağı bir dönem olacak” dedi.
'Yeni dönemde aşısızlar yoğun risk altında'
07 Aralık 2021 11:34 - İHA Koray Ünlü
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Birinci ve ikinci dozda yüksek aşılanma oranlarıyla dikkat çeken ve mavi iller kategorisinde yer alan Mersin’de, aşıya güvenme rehaveti, rehavet özellikle maske kullanmamayı, kurallara uymamak da korona virüs (Covid-19) vakalarının artmasını beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı bir haftalık insidans haritasında, 20-26 Kasım arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı en çok artan 10 il arasında Mersin’de yer aldı. Mersin’de 20-26 Kasım arasında 100 bin kişide vaka sayısı 345,74 oldu.

"Uzmanların da ifade ettiği gibi yeni dönem aşısızların yoğun risk altında olacağı bir dönem olacak"

Vaka artışıyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Mersin’de covid-19 vakalarında artışın devam ettiğini söyledi. Mevsimsel etkiye bağlı olarak son iki haftalık süreçte vaka artışında Doğu Akdeniz illerinin ön sıralarda yer aldığına vurgu yapan Ceviz, şöyle devam etti:

"Havaların soğumasıyla birlikte insanlarımız kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Her ne kadar vakalarda bir artış olsa da aşısı tamamlanan ve ağır kronik hastalığı bulunmayan pozitif tanı alan kişiler hastalığı evlerinde karantina altında daha hafif geçiriyorlar. Hastalığı ağır geçiren ve yoğun bakımlarda takibi yapılan hastalarımızın yüzde 95'i aşısız ve aşısı tamamlanmamış kişiler. Bu sebeple uzmanların da ifade ettiği gibi yeni dönem aşısızların yoğun risk altında olacağı bir dönem olacak.”

 

 

“Gençlerimizi bir an önce aşı olmaya davet ediyorum”

Mersin’de 2. doz aşılamada yüzde 80'lerin üzerine çıkıldığını ifade eden Ceviz, “Fakat bu yeterli değil. Son dönemde aşılama neredeyse durma noktasına geldi. Biz gerek kamu sağlık tesislerinde gerekse özel sağlık tesislerinde aşılama oranını yükseltmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle gençlerimizden talebimiz eksik aşılı ya da aşısız olanların bir an önce sağlık tesislerine müracaat ederek aşılarını yaptırmaları. 12-18 yaş aralığında bulunanların ebeveynleri e-nabız üzerinden onay vererek çocuklarımızın aşılarını tamamlamak istiyoruz. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak istiyorsak bir an önce aşımızı olalım ve doğabilecek olumsuzlukların önüne geçelim" diye konuştu.

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