Yeni koronavirüsün neden yaz-kış görüldüğü araştırmayla teyit edildi

MEDİMAGAZİN-Dünya Sağlık Örgütünün COVID-19’u küresel bir pandemi olarak ilan etmesinden bu yana uzmanların koronavirüsle ilgili yaptığı çalışmalar ivme kazandı. SARS-CoV’un SARS-CoV-2’ye evrimini araştıran uzmanlar, iki virüsün de yaşayabildikleri değerleri inceledi.

COVID-19 pandemisinin, yaz ve kış mevsimlerinde değişkenlik göstermeden yayılmaya devam ettiğini bildiren araştırmacılar Paul Morgan ve Chih-Wen Shu, sıcaklığın dört kritik COVID-19 proteini üzerindeki etkisini keşfetmek için Moleküler Dinamik (MD) simülasyonları kullandı. Çalışmanın verilerine göre, yüksek Reseptör Bağlama Alanı, Ana proteaz ve yapısal olmayan protein 3'ün, sıcaklık değişimlerine tabi tutulduğunda aşırı termos-stabiliteye sahip olduğunu ve onları çekici ilaç hedefleri haline getirdiğini gösterdi.

'COVID-19 sıcaklık değişimlerine duyarsız'

Uzmanlar, COVID-19’da bulunan bu dört proteinin, dünyadaki yaşanabilir sıcaklık değerlerine iyi adapte olduğunu ve SARS-CoV’a oranla sıcaklık değişimlerine daha duyarsız olduğunu bildirdi.

Araştırmacılar, aşırı sıcaklar ile soğuk iklimler arasındaki geçisin COVID-19’un stabilitesi üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip olmasının beklendiğini belirterek, bu durumun etkili ilaçlar bulunana kadar bulaş oranlarını baskılayabileceğini vurguladı.