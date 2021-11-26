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Yeni varyant Avrupa'ya yayılıyor: Belçika'da görüldü
Güney Afrika’da tespit edilen B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 mutasyonu Belçika’da görüldü.
Yeni varyant Avrupa'ya yayılıyor: Belçika'da görüldü
26 Kasım 2021 17:36 - İHA
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Güney Afrikalı bilim adamları geçtiğimiz günlerde ülkede B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Güney Afrika mutasyonunun tespitinin ardından bazı ülkelere Afrika’daki bazı ülkelere olan sınırlarını kapatma kararı aldı.

Belçika ise ülkede ilk B.1.1.529 olarak adlandırılan Güney Afrika mutasyonu tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, yeni mutasyonun aşısız bir kişide tespit edildiğini ifade ederek, şahsa 22 Kasım’da yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:

guney afrika belcika yeni varyant covid-19 mutasyonu

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