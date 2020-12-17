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Yeni Zelanda, COVID-19 aşısını vatandaşlarına ve komşu ülkelerine ücretsiz dağıtacak
Yaklaşık 6 ay boyunca yeni vakanın görülmediği Yeni Zelanda'da Covid-19 aşısının tüm ülke vatandaşlarına ve komşu ada ülkelerine ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklandı
Yeni Zelanda, COVID-19 aşısını vatandaşlarına ve komşu ülkelerine ücretsiz dağıtacak
17 Aralık 2020 18:00 - Euronews
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Wellington hükümeti daha önce ABD menşeili Novavax ve aşı çalışmalarında yüzde 60 başarı yüzdesiyle hayal kırıklığı yaratan İngiliz Oxford-AstraZenica ile anlaştığını duyurmuştu.

Başbakan Jacinda Ardern, hükümetin yaptığı çalışmalar doğrultusunda isteyen vatandaşların ücretsiz bir şekilde aşı olabileceğini söyledi. Ardern bunun yanında yaklaşık 5 milyon olan ülke nüfusunun yanı sıra söz konusu aşıların komşu ülkeler Tokelau, Cook Adaları, Niue, Samoa, Tonga ve Tuvalu'ya da ücresiz temin edileceğini kaydetti. Ardern, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar tüm dünya ülkeleri ve tüm gezegen nüfusu aynı anda aşı yaptırmamıştı. Aşılama çalışmaları haftalar değil aylar sürebilir. Ancak yaptığımız ön aşı alımları sonrası Yeni Zelanda iyi bir konumda. Güvenlik sorunları çözülür çözülmez aşı kampanyasını başlatacağız." 

Aşı kampanyası kapsamında Pfizer-BioNTech, Janssen Pharmaceutica, Novavax ve Oxford-AstraZenica gibi 4 farklı firmala anlaşma yapan Yeni Zelanda hükümeti toplamda 18 milyon doza yakın aşı satın alacak.

Aşıların etkili olabilmesi için her bir bireye 2 doz yapılması öngörülüyor. Bu da, 9 milyon kişiye yetecek kadar aşı alındığı anlamına geliyor.
 

Anahtar Kelimeler:

novavax oxford-astrazenica basbakan jacinda ardern pfizer-biontech janssen pharmaceutica yeni zelanda

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