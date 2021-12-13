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Yeni Zelanda'da bir kişi aynı gün içinde 10 kez COVID-19 aşısı yaptırdı
Yeni Zelanda'da bir kişi başkalarının yerine aynı gün 10 Covid-19 aşısı yaptırdı. Durumun ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılırken, ismi açıklanmayan kişide ciddi yan etki beklenmediği belirtildi.
Yeni Zelanda'da bir kişi aynı gün içinde 10 kez COVID-19 aşısı yaptırdı
13 Aralık 2021 18:02 - tr.euronews.com
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Yeni Zelanda'da ismi açıklanmayan bir kişi başkalarına ait belgelerle farklı merkezlerde Covid-19'a karşı aşılandı. Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, aynı gün 10 kez aşılanan kişinin bu işi para karşılığı yaptığı öne sürüldü.

Auckland Üniversitesi'nden aşı uzmanı Helen Petousis-Harris, 'paraya ihtiyacı olan birinden yararlanmak' olarak nitelediği davranışın bencilce olduğunu söyledi.

10 kez aşılanan kişide zararlı yan etkilerin görülme olasılığının düşük olduğunu kaydeden Harris, bağışıklık sisteminin yanıtıyla ertesi gün hastanın çok yorgun hissedeceğini ifade etti.

Harris, daha önce de yanlışlıkla beş doz verilen kişiler olduğunu ve ciddi bir yan etki ortaya çıkmadığını hatırlattı. Çok sayıda Covid-19 aşı dozunun ideal olmadığını vurgulayan Harris, yüksek ateş ve baş ağrısı gibi yan etkilerin ortaya çıkmasının çok olası olduğunu kaydetti.

Harris, “Başka birinin kimliğine bürünmek ve tıbbi tedavi görmek tehlikelidir. Bu, aşılanmadığı halde aşılanmış olduğunu gösterecek olan kişiyi riske atıyor” dedi.Yetkililer, aşılanmadığı halde kayıtlarda Covid-19'a karşı aşılanmış gibi görülecek kişilerin gelecekte sağlıklarıyla ilgili kullanılacak verilerde yanlışlık olabileceğini de kaydetti.

Salgın başlangıcından beri Yeni Zelanda'da yaklaşık 13 bin vaka tespit edilirken, 50 kişi de hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

yeni zelanda covid-19 asisi yan etki covid asi

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