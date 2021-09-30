Yerli aşı TURKOVAC ekim ayında seri üretime geçiyor

Turkovac için faz çalışmaları sürüyor. Acil kullanım onayı aşamasına gelen Turkovac çalışmasında şu ana dek yan etki görülmedi. Kasım veya aralıkta kullanıma girmesi planlanan Turkovac'ın Sinovac'dan daha etkin olduğu saptandı.

Ekim ayında seri üretime geçiyor

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Koca, “Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.” dedi:

"Yerli aşımız Turkovac, acil kullanıma başvuracak aşamaya geldi. Turkovac aşılarımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz."

Türkiye'nin, bu süreçte çok sayıda ülkeye ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı olduğunu ve bu hedeflere ulaşma gayretlerine de imkanlar ölçüsünde gereken katkıyı sağlayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu: