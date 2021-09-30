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Yerli aşı TURKOVAC ekim ayında seri üretime geçiyor
Turkovac aşısı için çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz" dedi. Turkovac aşısı için onay verilmesi halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceği açıklandı.
Yerli aşı TURKOVAC ekim ayında seri üretime geçiyor
30 Eylül 2021 11:58 - Sözcü
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Turkovac için faz çalışmaları sürüyor. Acil kullanım onayı aşamasına gelen Turkovac çalışmasında şu ana dek yan etki görülmedi. Kasım veya aralıkta kullanıma girmesi planlanan Turkovac'ın Sinovac'dan daha etkin olduğu saptandı.

Ekim ayında seri üretime geçiyor

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Koca, “Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.” dedi:

"Yerli aşımız Turkovac, acil kullanıma başvuracak aşamaya geldi. Turkovac aşılarımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz."

Türkiye'nin, bu süreçte çok sayıda ülkeye ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı olduğunu ve bu hedeflere ulaşma gayretlerine de imkanlar ölçüsünde gereken katkıyı sağlayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

  • Kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin, aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir. Ülkeler arasındaki gelir farklılıkları aşıya ve sağlık hakkına erişimde engel teşkil etmemelidir. Bu konuda uluslararası iş birliği ve dayanışmanın azami derecede sağlanması hayati öneme haizdir.
  • Adil, bilimsel ve insani yaklaşım bunu gerektirmektedir. Bu anlayışla 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan diğer kritik malzemeyi ulaştırdık.
  • Başka ülkelerden tedarik ettiğimiz aşıların bir kısmını talep eden ülkelerle paylaştık. Yaygın ulusal aşılama programımızla 18 yaş üstü nüfusumuzda ikinci doz aşılanma oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık.
  • Ayrıca TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz.

Anahtar Kelimeler:

yerli asi turkovac milli asi cumhurbaskani ekim ayi

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