Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli aşı Turkovac'a 'acil kullanım izni' çıktığı iddia edildi
Yerli aşı çalışması Turkovac'ın "acil kullanım izni" aldığı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aşının seri üretimine ilişkin detayları, saat 14.00'te açıklayacağı iddia edildi.
Yerli aşı Turkovac'a 'acil kullanım izni' çıktığı iddia edildi
22 Aralık 2021 13:21 - cumhuriyet.com.tr
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yerli aşı Turkovac'ın "acil kullanım izni" aldığı iddia edildi. Çeşitli yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bir kaynak gösterilmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aşının seri üretimiyle ilgili saat 14.00'te bir açıklama yapacağı öne sürüldü. 

 

Anahtar Kelimeler:

turkovac acil kullanim izni seri uretim yerli asi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.