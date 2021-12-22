Yerli aşı Turkovac'a 'acil kullanım izni' çıktığı iddia edildi

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22 Aralık 2021 13:21
Yerli aşı Turkovac'ın "acil kullanım izni" aldığı iddia edildi. Çeşitli yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bir kaynak gösterilmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aşının seri üretimiyle ilgili saat 14.00'te bir açıklama yapacağı öne sürüldü.
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