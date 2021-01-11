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Yerli aşıda Faz-2 için 400'ün üzerinde gönüllü bekliyor
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşıda Faz-2 çalışmaları için 400'ün üstünde gönüllünün başvurduğunu söyledi
Yerli aşıda Faz-2 için 400'ün üzerinde gönüllü bekliyor

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış

11 Ocak 2021 14:51 - DHA
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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Çalış, üniversite bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 aşısında gelinen durumu anlattı. Prof. Dr. Çalış, yerli ve milli aşıda çalışmaların devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milli aşıda en kısa zamanda Faz-2'ye geçmeyi düşünüyoruz. Bu konuda Aykut Özdarendeli hoca ve ekibinde bulunan 3 hocamızı görevlendirdik. Faz-2 ile ilgili 1 haftadır çalışıyorlar. Biz her şeyin prosedüre uygun olmasını istiyoruz, güvenli ve kaliteli olmasını istiyoruz. O nedenle çok dikkatli davranıyoruz. Biz aşıda klinik çalışmayı yaptık. Ancak aşının dolum işi Koçak Farma'da, burası Tekirdağ'da bir ilaç firması. Sağ olsun onlar da çok önem veriyorlar. Faz-2 için 400'ün üstünde gönüllümüz bekliyor. Bunların çalışmaları da devam ediyor. Faz-2 hemen 'aşı vuruldu' ile olmuyor. Onun için bazı çalışmalar gerekiyor. Faz-1'de de böyle bir işlem oldu. Koçak Farma'da dolum yapıldı. Tetkik ve güvenlik çalışmaları yapıldı."

'MİLLİ AŞI İÇİN ACELE EDİYORUZ'

Faz-2 çalışmalarının son durumuna değinen Prof. Dr. Çalış, sözlerine şöyle devam etti: 

"Şu an Faz-2'de de güvenlik testleri devam ediyor. Ayrıca, dolum işlemleri de yapılıyor. Her şey prosedüre uygun olsun diye zaman vermek istemiyoruz. İnşallah bu ayın sonunda başlamayı düşünüyoruz. Bu bir hafta önce olur, bir hafta sonra olur. Bu nedenle tarih vermeyi çok sevmiyoruz. Bu işler ince işler. Dikkat edilmesi gerekiyor. Bir yerde yanlışlık yapıp bütün emeğin boşa gitmesini istemeyiz. Bu nedenle çok dikkatli olup gerekirse 1-2 hafta gecikmek daha iyidir. Tabii ki milli aşının bir an önce oluşabilmesi için acele ediyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Bugün saat 15.30'da Aykut hoca ve ekibiyle toplantı yapacağız. Şu an için hiç bir sorun yok; ama biraz zamana ihtiyaç var."

Anahtar Kelimeler:

eragem ikum koronavirus covid-19 asisi faz-2

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