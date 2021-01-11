Yerli aşıda Faz-2 için 400'ün üzerinde gönüllü bekliyor

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Çalış, üniversite bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 aşısında gelinen durumu anlattı. Prof. Dr. Çalış, yerli ve milli aşıda çalışmaların devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milli aşıda en kısa zamanda Faz-2'ye geçmeyi düşünüyoruz. Bu konuda Aykut Özdarendeli hoca ve ekibinde bulunan 3 hocamızı görevlendirdik. Faz-2 ile ilgili 1 haftadır çalışıyorlar. Biz her şeyin prosedüre uygun olmasını istiyoruz, güvenli ve kaliteli olmasını istiyoruz. O nedenle çok dikkatli davranıyoruz. Biz aşıda klinik çalışmayı yaptık. Ancak aşının dolum işi Koçak Farma'da, burası Tekirdağ'da bir ilaç firması. Sağ olsun onlar da çok önem veriyorlar. Faz-2 için 400'ün üstünde gönüllümüz bekliyor. Bunların çalışmaları da devam ediyor. Faz-2 hemen 'aşı vuruldu' ile olmuyor. Onun için bazı çalışmalar gerekiyor. Faz-1'de de böyle bir işlem oldu. Koçak Farma'da dolum yapıldı. Tetkik ve güvenlik çalışmaları yapıldı."

'MİLLİ AŞI İÇİN ACELE EDİYORUZ'

Faz-2 çalışmalarının son durumuna değinen Prof. Dr. Çalış, sözlerine şöyle devam etti: