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Yerli COVID-19 aşısında Faz 2 kapsamında 2'nci doz uygulaması devam ediyor
Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşı olan Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) geliştirdiği Covid-19 aşısında Faz-2 çalışmaları kapsamında gönüllere ikinci doz uygulaması devam ediyor
Yerli COVID-19 aşısında Faz 2 kapsamında 2'nci doz uygulaması devam ediyor
16 Mart 2021 14:19 - DHA
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ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen COVID-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 10 Şubat’ta başladı. Faz-2'nin 12 Mart'ta tamamlanan ilk doz uygulaması 250 gönüllüye yapıldı. Faz-2 kapsamında ikinci doz uygulama ise 10 Mart’ta başladı. İkinci doz aşı uygulaması devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Faz-2 çalışmasının nisan ayı ortasında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 yerli asisi faz-1 calismasi inaktif asi faz-2 eru

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