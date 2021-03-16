Yerli COVID-19 aşısında Faz 2 kapsamında 2'nci doz uygulaması devam ediyor

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen COVID-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 10 Şubat’ta başladı. Faz-2'nin 12 Mart'ta tamamlanan ilk doz uygulaması 250 gönüllüye yapıldı. Faz-2 kapsamında ikinci doz uygulama ise 10 Mart’ta başladı. İkinci doz aşı uygulaması devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Faz-2 çalışmasının nisan ayı ortasında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.