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Yerli ve milli COVID-19 aşısında Faz-1 tamamlandı: İşte sonuçlar!
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çalış, "Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız." dedi
Yerli ve milli COVID-19 aşısında Faz-1 tamamlandı: İşte sonuçlar!
14 Aralık 2020 14:13 - AA
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının faz-1 ikinci dozlama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı. Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız." 

ERAGEM'in geliştirdiği yerli ve milli COVID-19 aşısında ikinci doz uygulandı

ERAGEM'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında, faz-1 kapsamında gönüllülere ilk doz 5 Kasım'da, ikinci doz ise 26 Kasım'da uygulanmaya başlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

erciyes universitesi eragem kovid-19 asi

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