Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak: Ek tedbirler, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi ele alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Kovid-19 tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takviminin ele alınması bekleniyor
Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak: Ek tedbirler, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi ele alınacak
11 Ocak 2021 08:36 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Yılın ilk kabine toplantısında, COVID-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskanligi kabinesi covid-19 yerli asi calismalari asi takvimi saglik bakani fahrettin koca

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.