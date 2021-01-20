Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Koronavirüsle mücadelede hız kesmeden alınan önlemler sayesinde ölüm ve vaka sayıları her geçen gün düşüyor. Sevindiren rakamlar doğru orantılı olarak hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayılarına da yansıyor. Yaklaşık iki ay önce başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi ve 30 bini geçen vaka sayısı 6 binlere kadar geriledi.

Hastalığın tedavi sürecinin kritik noktaları olan yoğun bakım ünitelerinde de ciddi bir rahatlama var. Aralık ayının ilk haftası yüzde 72'yi geçen yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı da dün itibarıyla yüzde 60'ın altına çekildi.

Çok sayıda beğeni aldı

Sosyal medyada gündem olan bir fotoğraf da Kocaeli'deki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Yoğun Bakım Hekimi Deniz Heppekcan'dan geldi. Heppekcan'ın virüsle mücadelede yoğun geçen dönemin ardından "Oh be" diyerek paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.

Uzmanlar uyarıyor

Ancak uzmanlar, düşen vaka sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarının vatandaşları rehavete sürüklememesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre; temizlik, maske ve mesafe önlemlerinde gevşeme olması durumunda karanlık günlere dönüş çok kısa olabilir.

Koronavirüs yoğun bakım servisi doktorları anlattı: Kendi nefes alabilen hastamız yok

Antalya'daki 46 pandemi hastanesinden birisi olan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Covid- 19 yoğun bakım servisi, görüntülendi. Hastanenin yoğun bakım sorumlusu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, şunları söyledi:

"Entübe etmek durumunda kaldığımız hastalara, öncesinde uyutacağımızı ve soluk borularına bir tüp yerleştireceğimizi söylüyoruz. Hastalarımız bu aşamada ciddi ölüm korkusu yaşıyor."

Yoğun bakımda görev yapan Dr. Mustafa Deniz Sarı ise “Burası çok yoğun ve hepimiz büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Sadece öğle yemeklerinde oturmaya zaman bulabiliyoruz. Hastaları anlık olarak takip etmek durumundayız. Bu süreç herkes için zorlu bir süreç. Son dönemde yoğun bakıma gelen hastaların durumu çok ağır. Şu an buradaki 7 hastamız da cihaza bağlı, kendi soluk alıp verebilen hastamız yok." diye konuştu.