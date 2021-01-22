Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yoğun bakımda dua isteyen doktor COVID sürecini Medimagazin’e anlattı
Yoğun bakımda sosyal medyadan dua isteyen anestezi ve yoğun bakım uzmanı Doç. Dr. Akelma, Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy’un sorularını yanıtladı. Akelma, yaşadığı yoğun bakım sürecinden söz etti ve "bir haftadan sonra sitokin fırtınası başladı." diye konuştu
Yoğun bakımda dua isteyen doktor COVID sürecini Medimagazin’e anlattı
22 Ocak 2021 17:56 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Akelma, Medigüncel programında Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy’un konuğu oldu. Yaz aylarında Diyarbakır’da yoğun bir pandemi süreci yaşadıklarını aktaran Akelma, bu süreçte yardımcı personel ve hemşire konusunda eksiklik yaşadıklarını belirterek, il bazında diğer hastanelerden geçici görevlendirmeyle ek personel çektiklerini bildirdi.

Koronavirüs mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor

Akelma, yaşadığı COVID-19 sürecini şöyle değerlendirdi:

“Ara ara yorgunluğa bağlı kırgınlıklarım oluyordu. Test yaptığımda negatif çıktı. Yeniden kırgınlığım oldu. Twitter’da bir yazı gördüm: ‘Hiç hastalanmayan gerçekten var mı?’ yazıyordu. Ben de hemen klavyeye sarıldım ve ‘Dokuz aydır hiç hastalanmadım.’dedim. Ama bu virüs, bizim hafife alabileceğimiz bir virüs değil.” 

Bir haftadan sonra sitokin fırtınası başladı

“Kişide hiç yaşamadığı bir kas ağrısı varsa COVID’den şüphelenilmelidir” diyen Akelma, yoğun bakım sürecinden söz etti ve “Bir haftadan sonra sitokin fırtınası başladı. O dönemlerin bir kısmını ben hatırlamıyorum.” dedi. Akelma, 14 gün yoğun bakımda kaldığını, bu sürecin bir haftalık kısmını hatırlayabildiğini ifade etti. 

Bir kaç kez ölüm korkusu yaşadığını bildiren Akelma, "Tünele baktığım bir an 'Çocuklar için gücümü toplayacağım.' dedim."

Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz. 
 

Anahtar Kelimeler:

doc dr akelma diyarbakir pandemi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.