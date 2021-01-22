Yoğun bakımda dua isteyen doktor COVID sürecini Medimagazin’e anlattı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Akelma, Medigüncel programında Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy’un konuğu oldu. Yaz aylarında Diyarbakır’da yoğun bir pandemi süreci yaşadıklarını aktaran Akelma, bu süreçte yardımcı personel ve hemşire konusunda eksiklik yaşadıklarını belirterek, il bazında diğer hastanelerden geçici görevlendirmeyle ek personel çektiklerini bildirdi.

Koronavirüs mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor

Akelma, yaşadığı COVID-19 sürecini şöyle değerlendirdi:

“Ara ara yorgunluğa bağlı kırgınlıklarım oluyordu. Test yaptığımda negatif çıktı. Yeniden kırgınlığım oldu. Twitter’da bir yazı gördüm: ‘Hiç hastalanmayan gerçekten var mı?’ yazıyordu. Ben de hemen klavyeye sarıldım ve ‘Dokuz aydır hiç hastalanmadım.’dedim. Ama bu virüs, bizim hafife alabileceğimiz bir virüs değil.”

Bir haftadan sonra sitokin fırtınası başladı

“Kişide hiç yaşamadığı bir kas ağrısı varsa COVID’den şüphelenilmelidir” diyen Akelma, yoğun bakım sürecinden söz etti ve “Bir haftadan sonra sitokin fırtınası başladı. O dönemlerin bir kısmını ben hatırlamıyorum.” dedi. Akelma, 14 gün yoğun bakımda kaldığını, bu sürecin bir haftalık kısmını hatırlayabildiğini ifade etti.

Bir kaç kez ölüm korkusu yaşadığını bildiren Akelma, "Tünele baktığım bir an 'Çocuklar için gücümü toplayacağım.' dedim."

Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

