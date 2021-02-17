YÖK açıkladı: Üniversitelerde uygulamalı eğitim yüz yüze, teorik eğitimler ise çevrim içi yapılacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde uygulamalı eğitimlerin azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze; teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrim içi yapılacağı bildirildi.

YÖK'ten üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını dolayısıyla Mart 2020'den bu yana üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarında alınan kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada YÖK'ün bu süreci güçlü koordinasyon, esnek yönetim ve çerçeve kararlar ile yönettiği ifade edildi.

Bu yaklaşımın her üniversitenin farklı şartları ve imkanlarının bulunması, tedbir ve kararların merkezi olarak bütün üniversiteler için aynı şekilde uygulanmasının doğru olmadığı düşüncesinden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu"nun üniversitelere iletildiği, üniversitelere salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar konusunda serbesti tanındığı kaydedildi.

Eğitimler genel olarak çevrim içi yöntemlerle devam ediyor

YÖK'ün açıklamasında, küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarının tüm programlarında eğitimlerin genel olarak çevrim içi yöntemlerle kesintiye maruz kalmadan devam ettiği aktarıldı.

Bununla birlikte özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm ve programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişelerin bir süredir öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirildiği aktarılan açıklamada, konunun en önemli paydaşları olan öğretim elemanları ile öğrencilerin de bu sürece dair görüşlerinin alınması yoluna da gidildiği anlatıldı.

Bu amaçla 1 milyon 300 bin kişiye yakın katılımcıyla YÖK tarafından Türkiye'nin ulusal ölçekte en büyük anketinin gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, anket sonuçlarının Sağlık Bakanlığı dahil ilgili kurumlar ile paylaşıldığı ifade edildi.

Özellikle mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek uygulamalı ve teorik eğitimlerin sürdürülüş şekline dair Sağlık Bakanlığına 2 Şubat'ta bu görüş talebinin iletildiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığının görüş talebimize dün akşam cevaben yollamış olduğu yazıda 'Son 3 haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi, daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır' şeklinde bilgi verilerek, 'Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir' denilmektedir."

YÖK'ün açıklamasında, bu bağlamda yapılan değerlendirmelerin sonucuna ilişkin şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun bugünkü toplantısında, uygulamalı eğitimlerin azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrim içi yapılması; Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması; salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması; küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi hususları, bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınacak kararlarda Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarına tanınmış inisiyatifler çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğinin yapılması istenmiştir."

Saraç'tan değerlendirme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Küresel salgın sürecinin, YÖK'ün esnek yönetim, güçlü koordinasyon ve yetki paylaşımı anlayışı ve üniversitelerimizin kendilerine özgü şartlarının ve Bakanlığın tedbir ve tavsiyelerinin dikkate alınmasıyla aşılacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.