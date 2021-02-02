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YÖK, Sağlık Bakanlığından yüz yüze eğitim için görüş istedi
YÖK, Sağlık Bakanlığından bahar döneminde yüz yüze öğretime geçiş için görüş istedi
YÖK, Sağlık Bakanlığından yüz yüze eğitim için görüş istedi
02 Şubat 2021 17:02 - İHA
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YÖK tarafından iletilen yazıda, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Ayrıca yazıda, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40’a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

Yazıda son olarak Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi istendi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid-19 yok

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