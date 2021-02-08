Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK'ten online eğitime ilişkin anket: Öğrenciler ve akademisyenler katılacak
Yükseköğretim Kurulu, resmi sayfasından yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde verilen online eğitime ilişkin öğrenci ve akademisyenlere yönelik anket yapacak
YÖK'ten online eğitime ilişkin anket: Öğrenciler ve akademisyenler katılacak
08 Şubat 2021 11:06 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

​Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenlediğini duyurdu.

Resmi web sitelerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"“Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek."

Öğrenci" ve “akademisyenler"e yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutmasının beklendiği ifade edildi. 

Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK'ün, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedeflediği bildirildi. 

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Yekta Saraç, şu paylaşımı yaptı: 


 

Anahtar Kelimeler:

uzaktan ogretim pandemi ogrenci akademisyenler yok

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.