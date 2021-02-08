YÖK'ten online eğitime ilişkin anket: Öğrenciler ve akademisyenler katılacak

​Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenlediğini duyurdu.

Resmi web sitelerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"“Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek."

“Öğrenci" ve “akademisyenler"e yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutmasının beklendiği ifade edildi.

Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK'ün, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedeflediği bildirildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Yekta Saraç, şu paylaşımı yaptı:



