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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten özel sektörde çalışan doktorlara tepki
Miçotakis, doktorlara karşı gerektiğinde anayasanın kendisine verdiği mecburi hizmet görevlendirmesi yetkisini kullanmaktan çekinmeyeceğini kaydetti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten özel sektörde çalışan doktorlara tepki
22 Mart 2021 11:12 - AA
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeni ile devlet hastanelerinde oluşan yoğunluğun azaltılması için özel sektörde çalışan doktorlara "Ulusal Sağlık Sistemine dahil olun" çağrısına yeterli olumlu yanıt gelmemesine tepki gösterdi.

Miçotakis, To Vima gazetesine verdiği demeçte, doktorlara karşı gerektiğinde anayasanın kendisine verdiği mecburi hizmet görevlendirmesi yetkisini kullanmaktan çekinmeyeceğini kaydetti.

Her zaman için ilk adım olarak iş birliğini tercih ettiklerini belirten Miçotakis, şöyle konuştu:

"Doktorları hizmet vermeye mecbur bırakmak yeterli değil. Onları buna teşvik etmeliyiz." 

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, 17 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, özel sektörde çalışan en az 200 doktorun Ulusal Sağlık Sistemine dahil olmaları çağrısında bulunmuş ancak sadece 45 doktordan olumlu yanıt gelmişti.

Ülke genelinde son 24 saatte COVID-19 nedeni ile 41 kişi hayatını kaybetti. 1514 yeni vakanın kaydedildiği ülkede yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise 674 oldu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kiryakos micotakis covid-19 doktor tesvik ulusal saglik sistemi

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