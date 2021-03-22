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Yunanistan'da özel sektörde çalışan doktorların COVID-19'la mücadeleye katılması için 'seferberlik' ilanı
Yunanistan'da, devlet hastanelerinde oluşan yoğunluğun azaltılması için özel sektörde çalışan doktorlara "Ulusal Sağlık Sistemi'ne dahil olun" çağrısına yeterli olumlu yanıt alınamayınca, "seferberlik" ilan edileceği bildirildi
Yunanistan'da özel sektörde çalışan doktorların COVID-19'la mücadeleye katılması için 'seferberlik' ilanı
22 Mart 2021 14:59 - AA
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Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas yaptığı açıklamada, 60 yaşından küçük olmak şartıyla dahiliye ve göğüs hastalıkları uzmanlarından oluşan 206 doktorun, devlet hastanelerinde bir ay boyunca mecburi hizmet vereceğini belirtti.

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Sağlık Bakanlığının özel sektörde çalışan doktorlara "Ulusal Sağlık Sistemi'ne dahil olun" çağrısı yaptığını hatırlatan Kikilyas, "maalesef yeterli olumlu yanıt alamadık." ifadelerini kullandı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, gelecek hafta, belirlenen doktorlara görev yerlerinin bildirileceği, görevi kabul etmeyen doktorlar içinse 3 ay ila 5 yıl arası hapis cezası öngörüldüğü belirtildi.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 78'e ulaştı.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde ise sağlık çalışanları yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolu olduğunu belirtiyor.

 

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