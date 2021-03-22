Yunanistan'da özel sektörde çalışan doktorların COVID-19'la mücadeleye katılması için 'seferberlik' ilanı

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas yaptığı açıklamada, 60 yaşından küçük olmak şartıyla dahiliye ve göğüs hastalıkları uzmanlarından oluşan 206 doktorun, devlet hastanelerinde bir ay boyunca mecburi hizmet vereceğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten özel sektörde çalışan doktorlara tepki

Sağlık Bakanlığının özel sektörde çalışan doktorlara "Ulusal Sağlık Sistemi'ne dahil olun" çağrısı yaptığını hatırlatan Kikilyas, "maalesef yeterli olumlu yanıt alamadık." ifadelerini kullandı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, gelecek hafta, belirlenen doktorlara görev yerlerinin bildirileceği, görevi kabul etmeyen doktorlar içinse 3 ay ila 5 yıl arası hapis cezası öngörüldüğü belirtildi.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 78'e ulaştı.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde ise sağlık çalışanları yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolu olduğunu belirtiyor.