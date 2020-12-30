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Yurt dışından gelen yolculara zorunlu 'negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı
Koronavirüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla yurt dışından gelenlere, "negatif PCR test ibrazı" uygulaması tüm sınır kapılarında başladı. Yurt dışından gelen tüm uçuşlarda, son 72 saatte alınmış bir test sonucu olmayanlar, uçuşlara kabul edilmedi
Yurt dışından gelen yolculara zorunlu 'negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı
30 Aralık 2020 09:00 - DHA
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Sağlık Bakanlığı, tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle 30 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava, deniz ve kara yoluyla gelecekler için son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonuç belgesinin zorunlu olduğunu açıklamıştı. Alınan karar bu gece yarısı itibariyle tüm sınır kapılarında uygulanmaya başladı.  

SON 72 SAATTE ALINMIŞ NEGATİF PCR TEST İBRAZ EDİLMELİ 

Hava yolu ile gelen yolculardan karşı istasyonda bilet ve bagaj işlemleri sırasında test sonuçlarını ibraz etmeleri istendi. Son 72 saatte alınmış bir test sonucu olmayan yolcular, uçuşlara kabul edilmedi.  

THY'NİN AÇIKLAMASI 

Öte yandan konuya ilişkin Türk Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:  

"Türkiye'deki regülasyon gereği yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda; uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin yerel tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00:00 itibarıyla, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Transit yolcularımızın; PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını da ayrıca dikkate almaları gerekmektedir. Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir."

ŞOTA DA PCR TESTİ YAPTIRIP ÜLKEYE GELENLERDEN

Türk Hava Yolları uçağıyla Gürcistan'dan İstanbul'a gelen yolcular uygulamadan memnun olduklarını ve PCR testlerini uçuşlarından önce yaptırdıklarını açıkladı.

Gürcistan'dan İstanbul'a gelen Gürcü teknik direktör Şota Arveladze de PCR testi uygulamasını yaptırarak ülkeye giriş yaptığını belirterek, "Uçuştan önce belgeleri sordular gösterdik ve içeri girdik. Dikkatimi çekmedi ama bence uçuşta testi olmayan yoktu dedi.

Yolculardan Metin Kurtuluş, "Türk Hava Yolları'nın (THY) sitesinde sürekli takip ediyoruz. Haberim oldu gerçi de iyi oldu. Türkiye'ye gelmeden önce PCR testimi yaptırdım. Önceden bu uygulama yoktu. Buradan yabancı ülkelere giderken yapılıyordu. Güncel haberleri takip etmek gerekiyor, çünkü orada check-in sırasında PCR testi olmayanları uçağa almadılar. Havalimanında hiçbir problem yaşamadım. 72 saat öncesinden testimi yaptırmıştım. Güvenli ve daha iyi oldu" dedi. 

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