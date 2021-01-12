Yurtta aşı hazırlıkları sürüyor: Trabzon'da 200 aşı odası kuruldu

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Biz eskiden ne idik’ isimli kitap hazırlandı. Kentin sağlıktaki tarihçesinin anlatıldığı kitabın lansmanında açıklamalarda bulunan Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, "Biz eskiden ne idik’ isimli kitabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçmişte hizmet veren tüm Sağlık Bakanları, görev şehidi olan sağlık çalışanlarıyla tüm sağlık emekçilerine armağan ettiklerini söyleyen Usta, şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız yakın geçmişten başlayarak günümüze kadar sağlıktaki gelişmeleri, özellikle Trabzon ilindeki sağlıktaki gelişmeleri vurgulamaya gayret ettik. Amacımız doğrultusunda geçmiş verileri toplayarak kitabın içerisine serpiştirdik ve günümüzdeki var olan gücümüzü kitabın içerisine koyarak kıyaslama yapılmasını sağladık. Gelecekte de bu kitabın bu günün anısı olarak da bir nokta başlangıcı ortaya çıkaracağını da düşünmekteyiz. Tabakhane yokuşundaki boş duran binamızı Sağlık Müzesi'ne dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bu binanın geçmiş tarihi, Atatürk'ün geçmişte buraya yaptığı ziyaret, Türk Ocağı, Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve doğum hastanesi olması sebebiyle bu bina bizim için çok önemli. Tarihini yaşattırmaya çalışıyoruz. Tarihini öğrendikçe de o binaya karşı sevgimiz daha da arttı."

Vakalar düşüşte

Trabzon’da koronavirüs vakalarında düşüş yaşandığını anlatan Usta, “Şu anki rakamlar baş edebileceğimiz şekilde rahat. Bu bizi sevindiren tarafı. Ancak tekrar olur mu endişesi içinde tedbiri elden bırakmamaya gayret ediyoruz. Tek başına sağlıkçıların aldığı tedbirler yetmiyor. Halkın da rehavete düşmemesi gerek” dedi.

200'e yakın aşı odası hazırlandı

Koronavirüs aşılarının perşembe gününden sonra uygulanmaya başlanabileceğini kaydeden Usta, sözlerini şöyle tamamladı: