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Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı son noktayı koydu
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bir haftamız kaldı. Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları Kovidden dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Omicron varyantı hızlı ama öğretmenlerimizin aşılama oranları çok yüksek." dedi.
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı son noktayı koydu
12 Ocak 2022 15:28 - AA Hatice Şenses Kurukız
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Özer, öğretmenlerin aşılama oranları hakkında bilgiler verdi.

Kovid-19 sürecine ilişkin de konuşan Bakan Özer,  "Bir haftamız kaldı. Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan, Kovidden dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Evet, Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama Allah'a şükür bizim en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranlarının çok yüksek olması. Yani en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94'lere geldi. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89'larda. Bir de aşı olmayıp, hastalığı geçirip bağışıklık kazanmış öğretmenlerimiz var. Onlar da yüzde 5'ler civarında. Muhtemelen o oranlar da artmıştır, 6 Eylül itibarıyla o civarlardaydı. En az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 45'lere geldi. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarından bile yüksek öğretmen aşağılama oranına sahibiz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

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