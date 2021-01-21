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Zor günler yaşayan Almanya Başbakanı: 'Günlük ölü sayıları şok edici derecede yüksek'
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınının son durumuna ilişkin, "Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek" dedi
Zor günler yaşayan Almanya Başbakanı: 'Günlük ölü sayıları şok edici derecede yüksek'
21 Ocak 2021 15:10 - İHA
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de düzenlediği gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs salgınının son durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Salgının zor aşamasında olduklarını belirten Merkel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tehlike bizim için daha somut hale gelene kadar beklememeliyiz. Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek."

Merkel, koronavirüs varyantları hakkında büyük endişe duyduğunu, yeni virüs türlerinin yayılırsa salgınlarla mücadelede ilerlemenin tehlikede olacağı konusunda uyardı.

Salgının uluslararası bir felaket olduğunu belirten Başbakan Merkel, "Önlem almasaydık, vaka sayıları çok daha yüksek seviyede olurdu. Üçüncü bir enfeksiyon dalgasını önlemek için çok geç kalabilirdik. Gelecekle ilgili endişelerimiz ve virüsün mutasyonunun hızla yayılmasını dikkate alarak eyalet başbakanlarıyla kısıtlamaların uzatılmasına karar verdik" diye konuştu.

"Vaka sayılarında düşüş yaşanıyor"

"Alınan önlemlerin karşılığını görmeye başladık" diyen Merkel, sözlerine şu cümlelelerle devam etti:

 "Almanya'daki insanların haftalardır katlanmak zorunda kaldığı zorlu kesintilerin meyvesini vermeye başladığını gösteriyor ve temelde çabanın buna değdiğini gösteriyor. Vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Yoğun bakım servislerinde hasta sayılarında ciddi düşüş var" 

Sınır geçişleri gündemde yer alıyor

Merkel, "Her şey bu yıl salgını kontrol altına alma ve nihayetinde üstesinden gelme hedefine hizmet ediyor. Diğer yandan artık aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu akşam video konferans yöntemiyle AB üye ülkeleriyle ortak bir strateji geliştirerek hareket etmenin yollarını konuşacağız. Mutasyon konusunda İngiltere ile Güney Afrika ile seyahat konularını ele alacağız. Komşularla ilgili sınır geçişlerini konuşacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Anahtar Kelimeler:

angela merkel almanya berlin koronavirus

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