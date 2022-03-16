Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara Şehir Hastanesi'nde 'Tıp Bayramı' konseri coşkusu
Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi.
Ankara Şehir Hastanesi'nde 'Tıp Bayramı' konseri coşkusu
16 Mart 2022 10:52 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hafta boyunca etkinlikler düzenleniyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde de 14 Mart Tıp Bayramı coşku ile kutlandı.

Etkinlikte 2019 yılında Şadiye Altındağ öncülüğünde kurulan Ankara Şehir Hastanesi Türk Sanat Müziği Topluluğu konser icra etti. TRT spikeri Tansu Polatkan’ın sunduğu konseri TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Nazlı Kanaat yönetirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı saz sanatçıları da koroya eşlik etti.

Etkinlikte hastanenin 3'üncü kuruluş yılı da kutlandı.

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

ankara sehir hastanesi saglik calisanlari konser 14 mart tip bayrami

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.