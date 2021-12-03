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Asya’nın Nobel’ini alan ilk Türk kadın Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz oldu
Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu’nu kuran Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz, Asya’nın Nobel’i olarak bilinen ve dünya barışına katkıda bulunan kişilere verilen Gusi Barış Ödülü’nün sahibi olan ilk Türk kadın oldu.
Asya’nın Nobel’ini alan ilk Türk kadın Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz oldu
03 Aralık 2021 14:05 - DHA
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Asya’nın Nobel’i olarak bilinen ve dünya barışına katkıda bulunan kişilere verilen 19’uncu Gusi Barış Ödülü’ne bu yıl 4 Türk layık görüldü. Gusi Barış Ödülü Vakfı tarafından, barış ve refah içinde bir dünya için çalışan, dünyanın tüm milletleri içinden insanlığa, küresel barışa, milletlerarası dostluğa, sosyal sorumluluğa ve toplumsal gelişime çeşitli alanlarda üstün katkıları olan seçkin bireylere verilen ödül, Nobel Vakfı Ödülleri’nin Asya kıtasındaki yansıması olarak kabul ediliyor.

Bu yıl, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce katılımcıyla İstanbul’da gerçekleştirilen ödül töreni Türkiye açısından ayrı bir önem taşıdı. Bir ilke imza atılarak ‘Tıpla sanatı birleştiren akademisyen’ dalında Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu’nu kuran Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz, uluslararası 2021 Gusi Barış Ödülü’nün sahibi olan ilk Türk kadın oldu.

Tıp ve sanatın görünürlüğü üzerine çalışmaya devam edeceğiz

Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz, ödülle ilgili yaptığı konuşmada, “Dünya çapındaki bu prestijli ödüle, Oksitosin sayesinde layık görülmek beni inanılmaz mutlu etti. Tıp ve sanatın görünürlüğü üzerine çalışmaya ve projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Uluslararası alanda büyük bir prestije sahip olan bu ödülü kısa bir süre önce erken kaybıyla bizleri çok üzen, meslektaşım ve can dostum Prof. Dr. Hakan Ertin ve onun kurucu direktörlüğünü yaptığı BETİM (Beşikçizade Tıp ve İnsan Bilimleri Merkezi) adına kabul ediyorum. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sina Ercan’a ve Prof. Dr. Bayram Yılmaz’a teşekkürlerimi iletmeyi bir borç bilirim, fakültemizin bizlere sağladığı barış dolu ve yaratıcılığı destekleyici çalışma ortamı sayesinde Oksitosin Platformu doğabilmiştir” dedi.

Türk isimler başarılarıyla dikkat çekiyor

Dünya barışının sembolü sayılan Nobel Vakfı Ödülleri’nin Asya kıtasındaki yansıması olan Filipinler merkezli Gusi Barış Ödülleri, 2002 yılından beri düzenli verilirken 2008 yılında Filipinler devleti tarafından resmileştirilmişti.

19. Gusi Barış Ödülü’ne, Eğitim ve teknoloji alanında Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, kültür alanındaki çalışmalarından ötürü Oğuz Aydemir ve koleksiyoner kimliği ile sanata büyük katkı sağlayan Erol Makzume de ödüle layık görülen isimler arasındaydı. Gusi Barış Ödülü’ne layık görülen ilk Türk ise ünlü dağcı ve AKUT Derneği kurucusu Nasuh Mahruki olmuştu.

Anahtar Kelimeler:

prof dr elif vatanoglu lutz gusi baris odulu oksitosin tip ve sanat platformu

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