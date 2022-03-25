Başkent'te sağlık çalışanlarına özel Azerin konseri

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı sağlık çalışanlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sağlık çalışanları için düzenlenen gecede Azerbaycanlı sanatçı Azerin sahne alırken, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi Şehit Tabip Dr. Halil Akçiçek Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konsere Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra MEB Eski Bakan Yardımcısı ve Danıştay Üyesi İbrahim Er, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, rektör yardımcıları, Başhekim Prof. Dr. Cevdet Serkan Gökkaya, başhekim yardımcıları, dekanlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Vatan savunmasında tıp öğrencilerinin verdiği mücadeleleri de anlatan Altınok, “1827'de 2. Mahmut döneminde tıp fakülteleri kurulmuştur. Tıp öğrencileri Çanakkale Savaşı'nda cepheye gitmiş, bir kısmı savaşmış bir kısmı da yaralıların tedavisi için mücadele etmiştir. 1921 yılda İstanbul Tıbbiye mezun vermedi. Çünkü 1915 yılında Çanakkale savaşına katılan tıbbiye birinci sınıf öğrencilerinin tamamı cephede şehit olmuştu. Öte yandan genç bir tıp öğrencisi olan Hikmet Boran ve arkadaşları ‘Türk milleti manda olmayı kabul etmez’ dediler.

Atatürk'ün de dediği gibi ‘ya istiklal ya ölüm’ diyerek İngilizlerin İstanbul işgaline ses yükselterek protesto gösterileri başlattılar. Vatan savunmasında birçok doktorumuzu şehit verdik, öğrencilerimizi şehit verdik. Bu anlamda tüm kahraman doktorlarımızı, şehit ve gazi olanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurucusu, gencecik yaşında manda ve himaye olmayı reddeden büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Altınok programın sonunda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 40 yılık görev süresini dolduran 4 profesör hekime de plaket ve hediye takdiminde bulundu.