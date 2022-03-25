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Bir cerrahın objektifinden... 'Pandemi-İnce Çizgi' sanatseverlerle buluştu
Fotoğraf Sanatçısı ve Beyin Cerrahı Doç. Dr. Bekir Tuğcu'nun "Pandemi-İnce Çizgi" isimli fotoğraf sergisi Büyükçekmece’de açıldı.
Bir cerrahın objektifinden... 'Pandemi-İnce Çizgi' sanatseverlerle buluştu
25 Mart 2022 17:26 - İHA
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Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve Muzaffer Cive, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Pendik Belediyesi Başkan Danışmanı ve Uluslararası Festivaller Birlik Başkanı Atilla İpek, Kırklareli Belediyesi Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit, Kırklareli Belediyesi Kültür Müdürü Emine Gürver Çetin ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Başkanı Hürriyet Akın tarafından açılışı gerçekleştirilen sergi sanatsever vatandaşlardan ilgi gördü.

 

 

1 Nisan 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilir

Dumlupınar Sergi Salonu’nda açılan sergide bir doktorun gözünden tüm ayrıntılarıyla pandemi sürecinde yaşanılan olaylar yer alıyor. Pandemi sürecinde gerçekleşen doğum ve ölüm anlarının çekildiği fotoğraflar sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Sergi Büyükçekmece Belediye Hizmet Binası Dumlupınar Sergi Salonu’nda 1 Nisan 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

 

 

Anahtar Kelimeler:

doc dr bekir tugcu pandemi ince cizgi fotograf sergisi

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