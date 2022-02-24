Dr. Menekay’ın onuncu kitabı okuyucuyla buluştu: 'Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları'

Dr. Serra Menekay’ın onuncu kitabı, “Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları” çıktı. Kurtuluş Savaşı’nın binlerce kadın kahramanlarından biri olan Gördesli Makbule Hanım’ın henüz 20 yaşındayken vatan uğrunda ölümünün 100’üncü yılında çıkan ve Ege’deki Kuva-yı Milliye’nin önemli bir bileşeni olan Demirci Akıncıları’nı anlatan bu kitap, yine gerçek olaylara dayanan bir tarihi roman.

Yazar Dr. Menekay, son kitabına ilişkin Medimagazin’e verdiği röportajda, “Tamamen tarihi gerçeklikler üzerine oturan ve perde arkasında 1919-1922 arasında Salihli-Gördes-Demirci ve Batı Cephesinde neler olup bittiğinin aktarıldığı bu kitabın ana karakterlerinden biri Makbule Hanımdır. Yeni kitabımın ilk tanıtım toplantısını da Makbule hanımın şehit oluşunun 100’üncü yıl dönümü olan 17 Mart 2022 tarihinde Makbule hanımın mezarı başında (Sındırgı ile Gördes arasında yer alan) yapacağız. O, bizler için öldü, bizler de ölümünün 100’üncü yıl dönümünde onu mezarının başında bir kitapla, onun hayatını anlatan tarihi bir roman ile sözlerinin yine bana ait olduğu ve çocukluk arkadaşım Aysim Dolgun Ildız’ın bestelediği bir zeybek türküsüyle anacağız.” dedi.

“Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları”nı gerçek hikâyelere ve Kaymakam İbrahim Ethem Bey’in anılarına dayanan tarihi bir roman olduğunu gururla sunduğunu ifade eden Menekay, kitabının yine Galeati Yayıncılık’tan yayınlandığını belirtti. (https://galeatiyayinevi.com/product/gordesli-makbule-ve-demirci-akincilari-serra-menekay/)

Dr. Serra Menekay ile son kitap çalışması “Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları” ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Küresel salgın tüm hekimleri farklı etkiledi. Salgın benim de hayatımı alt üst etti. Bununla başa çıkabilmenin yolunu aklımı yeni kitabıma vermekte buldum. Beni takip edenler bilecektir, son beş yıldır özellikle Ege’deki Kuva-yı Milliyeyi çalışıyorum. Bu konuda araştırmalar yaparken “Demirci Akıncıları” ve onların içerisinde savaşmış olan “Gördesli Makbule” beni çok etkiledi. Biliyorsunuz ben romanlarımda kadın kahramanları yazmayı seviyorum ve Mustafa Kemal’in dediği gibi gayeli şeyler yazıyorum. Gördesli Makbule’nin de hayat hikâyesi unutulmaması gereken çok önemli ve değerli bir hikâye, onu unutmamak, unutturmamak gerekiyordu. Bu anlamda yine gayeli bir işe imza atmak istedim. Demirci Akıncılarının hikâyesi de başlı başına çok özel bir hikâye. Bu hikâyenin ardında Çerkez Ethem ve Kuvayı Seyyare’nin dağılışına da ışık tutmak istedim. Zira bu konuda da pek çok polemik ve karanlık nokta vardı. Demirci Akıncıları, düzenli orduya geçildikten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve TBMM’nin Kuva-yı Milliye gücü olarak kalmasına, devam etmesine izin verdiği tek grup. Bunun nedenini herkes bilsin istedim. Kaymakam İbrahim Ethem Bey, Parti Pehlivan Ağa ve Makbule’nin kocası Halil Efe’de yüz yıl sonra bir kez daha benim sözcüklerimde hayat bulsun istedim. İki yıldır bu kitap üzerinde çalışıyordum. Nihayet Gördesli Makbule’nin vatan uğruna ölümünün tam da yüzüncü yılına yetişti. Bu vesile ile tüm kahramanlarımızın ruhları şad olsun.”

Yazar Dr. Serra Menekay, yine senelik izinlerinin tamamını bu kitabın saha gezilerini, araştırmalarını ve yazımını yapmak için kullandığını belirterek, küresel salgının biraz gevşemesiyle birlikte yeniden yüz yüze konferanslara ve kitap fuarlarında okurlarla kavuşmayı iple çektiğini söyledi. Kendisi de bir hekim ve Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Serra Menekay, bundan sonra sadece yazarlık kariyerini sürdürmek istediğini ve emekliye ayrılmak üzere dilekçesini verdiğini Medimagazin’e açıkladı.

Menekay “Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları” isimli yeni kitabının ilk imza gününü 26 Mart’ta Ankara Kitap Fuarı’nda bir konferans ile planladıklarını aktardı.

Serra Menekay’ın yeni kitabına https://galeatiyayinevi.com/product-tag/serra-menekay/ adresinden veya 05326696069 sipariş hattı üzerinden ulaşılabilir.