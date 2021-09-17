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Haluk Levent konserinde sağlık çalışanları ile şarkılar söyledi, herkesi aşıya davet etti
Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinde sahneye çıkan Haluk Levent, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.
Haluk Levent konserinde sağlık çalışanları ile şarkılar söyledi, herkesi aşıya davet etti
17 Eylül 2021 13:34 - DHA Semra DEMİR - Hüseyin ÇAKMAK
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Milli Egemenlik Park’ında düzenlenen konserde Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda Haluk Levent hayranı katıldı. Sağlık çalışanları ve Başkan Bahadır sahneye çıkarak Haluk Levent ile birlikte Akdeniz Akşamları isimli şarkıya söyledi. Etkinlikte sağlık çalışanları şarkıcı Haluk Levent’e plaket takdim etti. 

 

 

İki doz aşı olduğunu söyleyen şarkıcı Haluk Levent, “Ben de koronavirüs yakalandım. Ben de iki doz aşı olmuştum. Doktorlar bana çift aşı olduğum için koronavirüsü hafif atlatırsın dediler. Tat ve koku hissim gitmedi. Ateşim yükselmedi. Herhangi bir ağrım olmadı. Evde 10 gün tatil yaptım. Bilime inanın. Doktorlara inanın. Aşı olalım. Lütfen aşınızı olun, başkaları da zarar görmesin. Ben sağlıkçılara çok değer veririm. Ben Haluk abiniz olarak aşı hakkında olumsuz görüş içeren komplo teorilerine inanmam” dedi.

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