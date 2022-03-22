Kalp cerrahından 'kalplere dokunacak' şiir kitabı: 'Kalbime İyi Bak'

MEDİMAGAZİN - Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Emrecan’ın kaleme aldığı şiir kitabı "Kalbime İyi Bak" okuyucuyla buluştu.

Şiirle yolunun tıp fakültesinde kesiştiğini belirten Prof. Dr. Emrecan, “İnsan bilimi ve şiir. İkisi de hoşuma gidiyordu. İnsanı öğrendikçe, insan ruhunun da insanın anatomisi kadar karmaşık olduğunu görüyordum. Zamanla bu serüven okumaktan bir şeyler karalamaya evirildi. Sonra karalamalarımın birer birer kaybolduğunu bir çocuğu kaybedercesine fark ettim. Evet, belki aleladeydiler ama nihayetinde çocuklarımdı onlar benim. İnsan hiç çocuğunu kaybeder miydi? Böylece bir ajanda yapraklarına not etmeye başladım İşte o an büyük bir aile olmuştum onlarla. Ben ve ismini henüz karalamadığım çocuklarım. “ sözleriyle şiir yazma serüveninin başlangıcından bahsetti.

Cerrahlık hayatı boyunca fiziksel olarak kalplere dokunduğunu belirten Prof. Dr. Bilgin Emrecan, “Bu kitapla manevi anlamda kalbe dokunma hissini yaşamaktan mutluluk duyuyorum.” sözlerini kullandı. Prof. Dr. Emrecan, şiirlerini şöyle anlattı:

"Hekimlikte yıllar hekime hep acımasız davranır. Hep bir şeyler süpürür ondan. Özellikle ihtisas zamanlarımda benden de aldı. Yorgun ve uykusuz, hep çalışarak geçti 6 koca sene. Ve kalp cerrahisi eğitimi kalbimden bin parça kopardı. Ama sevmiştim kalbi. Ona dokunmak cana dokunmaktı. Onu sevmek yaşamı sevmekti. Onu incitmek insanı incitmekti. Onu hissetmek duyguyu, şiiri hissetmekti. Bir insana bir kere daha yaşama şansı vermek kalbimden kopan parçaları kısa zamanda yerine koydu. Kalbe yakınlaştıkça şiir yazmaya yeniden döndüm. İsimsiz çocuklar bu kez büyümeye, konuşmaya başlamıştı İsimleri hala yoktu. İsimlerini hak etmelilerdi. Hak ettiler de. Ve sonra büyüdüler çocuklarım, okullu oldular. Kimi öğüt okuluna, kimi yalnızlık okuluna, kimi doğa, kimi özlem okuluna, kimi ayrılık okuluna, kimi ise benim gibi kalp okuluna gitti. Kalplere dokundu ama hepsi, benim gibi."