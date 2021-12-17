Prof. Dr. Yalçınkaya’nın 33 yıllık hekimlik anılarını anlattığı kitabı okuyucuyla buluştu

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yalçınkaya 40 yıla yakın süren meslek hayatında yaşadığı anıları ‘”Benim Yolum/Tababet San’atının İcrası İle Geçen 33 Yıl” isimli kitabında kaleme aldı. Prof. Dr. Yalçınkaya, hekim-hekim, hekim-hemşire, hekim-hasta, hekim-hasta yakını, hekim-idareci ilişkileriyle alakalı 40 kadar anısını paylaştığı kitapta ayrıca üç adet denemeye ve başka hekimlerin anı kitaplarına dair notlara da yer verdi.

Kitabın hedef kitlesinin ve konularının önemli bir kısmı göğüs cerrahisi branşı ile ilgili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yalçınkaya, hedef kitlenin yalnızca göğüs cerrahisi stajyer, asistan ve uzmanları olmadığını, anıları yazarken kullandığı tıbbi terimlerin göğüs cerrahisi alanı dışındaki tüm hekimlerin ve hatta hekimlik mesleğine mensup olmayan herkesin de anlayabileceği şekilde yazmaya çaba gösterdiği ve ele aldığı konuları ve anılarını da bu yönde seçmeye çalıştığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

“İstedim ki kim olursa olsun kitabı okuyan biri, bir hekimin 6 yılı tıp öğrencisi (ki hoca olsam bile kendimi hâlâ bir talebe olarak da görürüm), 33 yılı da pratisyen, asistan, uzman, yardımcı doçent, doçent, şef, başhekim yardımcısı, başhekim ve profesör olarak geçirdiği 40 yıla yaklaşan meslek hayatına tanıklık etsin; kendi bildikleri, yaşadıklarına benzer ya da farklı bir şeyler bulsun; hoşça vakit geçirip birikimini, tecrübesini, dağarcığını zenginleştirsin”

Kitabında fakülte, mecburi hizmet, ihtisas ve görev yaptığı hastanelerdeki yıllarında yaşadığı anıları anlatan Prof. Dr. Yalçınkaya’nın kitabı Aralık ayında okuyucuyla buluştu.