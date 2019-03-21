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Rockçı başhekim ve hastalarından 'Yaşam Korosu' konseri
Doktorluk mesleğinin yanı sıra müzikle de ilgilenen Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar ile kanseri yenmiş hastalarının oluşturduğu "Yaşam Korosu", 3 Nisan'da konser verecek.
Rockçı başhekim ve hastalarından 'Yaşam Korosu' konseri
21 Mart 2019 - AA
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Okan Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastalarına uyguladığı tıbbi tedavilerin yanında tedavi süreçlerini onlara şarkılar söyleyerek destekleyen Hancılar, meme kanserini atlatan hastalarıyla bir araya gelerek "Yaşam Korosu"nu kurdu. 

Hancılar ile kanseri yenmiş hastalarından oluşan koro ekibi, "Kanserle Savaş Haftası" kapsamında 3 Nisan'da Beşiktaş Dorock XL'de konser verecek. 

Proje kapsamında birçok sanatçı da konserde şarkı söyleyecek. Buradan elde edilen gelir ise Türkiye Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlanacak. Öte yandan koroda, Hancılar'ın yıllar önce meme kanserine karşı verdiği savaşı kazanan annesi de yer alacak.

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 "Hedefimiz, uluslararası bir kanser kongresinde performansımızı sergilemek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tayfun Hancılar, müziğin kanser tedavisine uyumu kolaylaştırdığını belirtti. 

Kemoterapi ve radyoterapi gören hastaların tedavi esnasında korkularının ve anksiyetelerinin fazla olduğunu aktaran Hancılar, bu nedenle, uzun yıllardır bu tedavilerin yapıldığı ünitelerde müzik yayını yapıldığını ve bunun hastalar üzerinde rahatlatıcı etki oluşturarak tedavi toleransını arttırdığını aktardı.

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, tedavi esnasında radyoterapi odasında kendi şarkılarının çaldığını belirterek, "Yani tedavinizi yöneten doktorun şarkıları ile tedaviye giriyorsunuz. Bu herhalde dünyada tek bizim merkezimizde olan bir şey." ifadesini kullandı. 

Bir hastasının "Hocam iyileşince inşallah beraber şarkı söyleriz." dediğini dile getiren Hancılar, şunları kaydetti:

"Ben de uzun yıllardır müzikle uğraşan bir hekim olarak hastalarımla aynı sahnede şarkı söyleme hayalini hep kuruyordum. 3 Nisan'da, sanatçı dostlarımın da katılımıyla kanser tedavisini bitirip iyileşmiş hastalarımla güzel bir konser vereceğiz. Hep birlikte 'Kanser engel değildir' diyeceğiz. Bir sonraki hedefimiz ise 2020 yılında yurt dışında yapılacak olan uluslararası bir kanser kongresinde performansımızı sergilemek." 

Anahtar Kelimeler:

onkoloji kanser hastasi tayfun hancilar

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