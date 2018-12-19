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Sağlık çalışanlarından akılcı ilaç kullanımına farkındalık: Tabiplerde İlaç Yoktur Yarama
Samsun’da akılcı ilaç kullanımında farkındalık oluşturmak için, senaryosu bir doktor tarafından yazılan ve sağlık çalışanlarının rol aldığı “Tabiplerde İlaç Yoktur Yarama” isimli tiyatro ilk kez sahnelendi.
Sağlık çalışanlarından akılcı ilaç kullanımına farkındalık: Tabiplerde İlaç Yoktur Yarama
19 Aralık 2018 - İHA
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Doktor, hemşire, ebe, tıbbi sekreter ve sağlık memurlarından oluşturulan tiyatro ekibi, bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek ve akılcı ilaç kullanımı teşvik etmek amacıyla tiyatro gösterisi hazırladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2 perde halinde 120 dakika süren tiyatro, seyircilerden tam not aldı. 


Tiyatro gösterisi hakkında bilgiler veren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Öz, “Akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek için farklı bir yol seçtik. Bilginin ve duygunun kullanıldığı bir ortamda görsel sanatlardan faydalanmak istedik. Bu yıl akılcı ilaç kullanımına teşvik için ilkokul, ortaokul öğrencilerinin yanı sıra yetişkinlere yönelik de bir tiyatro gösterisi düzenledik. Son oyunumuzda da akılcı antibiyotik kullanımı ve doğru dozda, doğru zamanda, doğru tanıyla, düşük maliyetle ilaç kullanımını farklı bir dille anlatmaya çalıştık. Vatandaşlar oyunumuza çok büyük ilgi gösterdiler. Umarım bilinçlendirici olmuşuzdur” dedi. 


Oyun hakkında bilgiler veren Ebe Leyla Kuk, “Tiyatro ekibi olarak akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek için bu oyun yazıldı. Biz de sağlık çalışanları arkadaşlarımızla bu konuyu sahneledik. Günümüzde ilaç kullanımı bir hayli bilinçsizce yapıldığı için böyle bir oyun düzenledik. Umarım mesajlarımız yerine ulaşmıştır” diye konuştu. 
Tiyatro gösterisi seyirciler tarafından tam not alarak, uzun süre alkışlandı. 

Anahtar Kelimeler:

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