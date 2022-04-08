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Samsun'da 30 yıllık bebek ve fetüsler, müzede sergilendi
Tıptaki eğitim, tedavi yöntemleri, cihaz ve malzemelerin gelişiminin tarihsel bir perspektif içinde sunulduğu Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde "30 yaşındaki" biri yeni doğmuş bebek ve 3 fetüs de sergileniyor.
Samsun'da 30 yıllık bebek ve fetüsler, müzede sergilendi
08 Nisan 2022 10:58 - AA
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait atıl durumdaki tarihi tren bakım atölyesinin restore edilmesinin ardından 4 ay önce açılan müzede, hastanelerde eskiden kullanılan hasta destek ürünleri, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletlerin gelişimi gözler önüne seriliyor.

Müzede, 30 yıl önce yaşamları sonlanan ve özel solüsyonla bedenlerindeki bozulmanın önüne geçilen biri yeni doğmuş bebek ve 3 fetüs, uzun yıllar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü öğrencilerinin eğitimi için kullanıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesince 30 yıllık bebek, fetüsler ile özel solüsyon içindeki bebek kalpleri müzede sergilenmeye başlandı.

 

 

Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi Sorumlusu Arkeolog Zehra Ceviz, AA muhabirine, müzede 400'e yakın parçanın sergilendiğini söyledi.

Bebek ve fetüsler ile 14 bebek kalbinin cam fanus içinde müzenin doğum bölümünde sergilendiğine işaret eden Ceviz, "Bebeklerimizden biri doğumdan sonra ölümü gerçekleşmiş elinde halen künyesi bulunmaktadır. Diğerleri ise anne karnında ölümü gerçekleştikten sonra alınmış olan fetüslerdir." dedi.

Bebeklerin vücut bütünlüğünün, saç, tırnak ve derilerinin ilk günkü gibi korunduğunu anlatan Ceviz, müzeye gelen ziyaretçilerin 30 yaşındaki bebek ve fetüslerin gerçek olduğuna inanmakta güçlük çektiğini ifade etti.

Ceviz, müzeyi meraklıların yanı sıra daha çok tıp öğrencilerinin ziyaret ettiğini kaydederek, "Gerçek bebek olduğunu öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Müzede en ilgi çeken örneklerin başında geliyorlar." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

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