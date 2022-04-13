Uzmanları kaleme aldı! Sağlık profesyonellerine iletişim rehberi olacak

MEDİMAGAZİN - Sağlık çalışanları ve hasta/hasta yakınları arasında yaşanan iletişim sorunları bu alanda akademide ve sektörde tartışılan konuların başında geliyor. Bu sorunları çözmek için ise iletişim kurma becerilerini ve farkındalığı arttırmak gerekiyor.

Editörlüğünü Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Yüksel ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Özmen’in üstlendiği Özel İlgi Grupları ve Dezavantajlı Gruplarla İletişim kitabı, sağlık iletişimi literatüründe dezavantajlı gruplar/sağlık çalışanları iletişimi konusunda temel başvuru kitaplarından biri olarak tanımlanıyor.

Kitapta, sağlık profesyonelleri için iletişim becerileri, sağlık profesyonelleri için kendini, hasta ve yakınlarını tanıma bilgi ve becerileri, çocuklarla iletişim, istismara uğramış çocuklarla iletişim, ergen hastalarla iletişim, gebeler ve lohusalarla iletişim, yaşlı hastalarla iletişim gibi konuların yanı sıra; işitme kayıplı hastalarla iletişim, dil ve konuşma engellilerle iletişim, görme engellilerle iletişim, zihinsel engellilerle iletişim, Down sendromlu bireylerle iletişim, bulaşıcı hastalığı olan hastalarla iletişim, kronik hastalarla iletişim, fiziksel engellilerle iletişim, kanser hastaları ile iletişim, organ nakli bekleyen hastalarla iletişim, terminal dönemdeki hastalarla iletişim, afetzedelerle iletişim, HIV/AIDS ile yaşayan birey ve hastalarla iletişim, LGBTQIA+ hastalarla iletişim, bağımlılarla iletişim, adli tıp uygulamalarında iletişim, şiddet mağduru kadınlarla iletişim, göçmen hastalarla iletişim ve etnik kimlik veya inanç kaynaklı dezavantaj yaşayan hastalarla iletişim gibi konular da yer alıyor.

Kitabın ünitelerini kaleme alan yazarlar ise şöyle:

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Prof. Dr. Ayşe Okanlı, Prof. Dr. Canan Tıkız, Prof. Dr. Erkan Yüksel, Prof. Dr. Erol Özmen, Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. Dr. Hülya Bilgin, Prof. Dr. Seçil Özkan, Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, Prof. Dr. Şükrü Torun, Doç. Dr. Ayşe Kutlu, Doç. Dr. Çiğdem Kalaycık Ertugay, Doç. Dr. Erol Ozan, Doç. Dr. Öznur Bilaç, Doç. Dr. Yaprak Sarıgöl Ordin, Dr. Öğr. Gör. Mustafa Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Volkan Şahiner, Dr. Öğr. Üyesi Nihan Durgu, Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Karakurt, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak, Dr. Öğr. Üyesi Özge Pekin İşeri, Dr. Öğr. Üyesi Selda İldan Çalım, Uzm. Dr. Çağla Doğan, Uzm. Dr. Fadime Sultan Albez, Uzm. Dr. H. Özlem Gürkut, Uzm. Hem. Nurten Gülsüm Bayrak, Öğr. Gör. Dr. Okan Aksu, Arş. Gör. Dr. C. Hürrem Ayhan-Balık, Arş. Gör. Dr. Cansu Gingir, Arş. Gör. Dr. Gülcan Karaca, Arş. Gör. Burak Çakır, Hemşire Yonca Erman, Sağlık İletişimi Uzmanı Pelin Ercan.

Literatürk Academia yayınevi tarafından yayımlanan kitaba, tüm seçkin kitabevleri ve çevrimiçi satış noktalarından ulaşılabiliyor.