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Yeni bir doktor dizisi daha yolda: Kasaba Doktoru izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
Doktor dizilerine bir yenisi daha Kasaba Doktoru ile ekleniyor. Üç idealist doktorun hikayesinin anlatılacağı dizi TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak
Yeni bir doktor dizisi daha yolda: Kasaba Doktoru izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
07 Nisan 2022 14:29 - Hürriyet
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Hürriyet'te yer alan habere göre, dizi, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

İlk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

Kasaba Doktoru’nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan’ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla’yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak olan dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş, dizide genç Doktor Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Anahtar Kelimeler:

kasaba doktoru doktor dizisi trt1 yeni dizi kasaba doktoru oyunculari

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People
56
1) A.Y. (Uzman Hekim)
07.04.2022 17:11:21
Uzman hekim aylık en maksimum 12 600 TL alıyor, Haziran sonrası bu rakam 11 000 TL'ye kadar düşüyor ,uzman hekimin yanında poliklinikteki bilgisayar elemanı vasıfsız çalışan ikramiyeleri, ek ödemeleri falan derken ortalama 10 000 TL alıyor. Filmle, diziyle gaz vererek biraz zor artık bu iş...
People
37
2) Devrimci Derviş (Nevroloji Uzmanı)
07.04.2022 16:14:10
Koyun gibi güdülen
İnek gibi sağılan
Eşek gibi dövülen
Ne yapılsa işine devam eden
Anadolu MUTANTI
People
17
3) Uzman Amele (Uzm. Dr. )
07.04.2022 15:31:18
Gereksiz bir haber..
People
34
4) tohtur (dr)
07.04.2022 14:52:30
'Ver gazı' dizilerine kaldı durum:))))))
Ben tercihimi 'kasabanın Cadıları' filminden yana kullanacağım izninizle, giden gitsin bana ne:))))))))
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