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Zonguldak'ta doktorlar ve diş hekimleri sahnede: 'Yav He He Mamoş Üniversitede'
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi doktor ve çalışanlarının ‘Yav He He Mamoş Üniversitede’ tiyatro oyunu ikinci kez sahneledi.
Zonguldak'ta doktorlar ve diş hekimleri sahnede: 'Yav He He Mamoş Üniversitede'
19 Haziran 2019 - İHA
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Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ndeki doktor, diş hekimi, hemşire ve veri personelinden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği ‘Yav He He Mamoş Üniversitede’ oyunu yoğun istek üzerine ikinci kez seyirciyle buluştu.

Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tiyatroya Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Serkan Çakır, STK temsilcileri, hastalar, hasta yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geliri ile Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi’ne beceri laboratuvarı kazandırmakta olan gönüllü tiyatro ekibi, oyun sonunda davetlilere teşekkür etti. Kdz. Ereğli Başhekimi Vildan Türkeli ise konuşmasında Ereğli’nin geleceğinde katkıda bulunmanın vermiş olduğu mutluluğu belirtti. Başhekim Türkeli konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Gösterinin geliri ile Bilim ve Sanat Merkezine beceri laboratuvarı kazandıracak ve Kdz. Ereğli’nin geleceğinde katkıda bulunacağımız için çok mutluyuz. Her türlü projede desteğini esirgemeyen başta Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner’e Kdz. Ereğli BİLSEM Müdürü Serkan Çakır’a, oyunu sergileyen komedikal tiyatro ekibine ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. 

Anahtar Kelimeler:

eregli ilcesi devlet hastanesi tiyatro sanat doktor

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