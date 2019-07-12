Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 sağlık görevlisi yaralı

ARŞİV
Hüseyin Yeşilyurt idaresindeki 03 LS 256 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Dempaş Kavşağı'nda Adil Torun yönetimindeki 03 UU 213 plakalı ambulansla çarpıştı.
Sürücüler ile ambulanstaki sağlık görevlileri Muhammet Göktaş ve Serap Bozok yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/08-29/08
|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA