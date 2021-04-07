Ankara'daki filyasyon ekipleri yemek bile yemeden çalışıyor

ANKARA-Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı koronavirüs tablosunda vaka sayısı, 50 bin bandına dayandı. Salgın ile mücadelede önemli yeri olan filyasyon ekiplerinin de buna bağlı mesai ve yoğunluğu yeniden arttı.

Ankara'da Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri, geç saatlere kadar sokak sokak gezerek, testi pozitif çıkan hastalar ve temaslıların tedavi ile izolasyon süreçlerini sağlayarak, hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyor. Filyasyon ekibinin, testi pozitif çıkan E.A.'nın (32) evine gittiği anları DHA görüntüledi. Koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık görevlileri, kapıda sağlık durumunu sorduğu E.A.'ya tedavisi için ilaçlarını teslim ederek, uyması gereken kuralları anlattı. Filyasyon ekibi, E.A.'nın temaslı zincirini tespit etmek için de çalışma yaptı.



'1-2 HAFTADIR CİDDİ ARTIŞ VAR'



Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Koordinatörlüğü Sorumlusu Dr. Süheyla Sak, vaka artışı ile birlikte ciddi yoğunlukları olduğunu belirtip, "Ekiplerimiz durmaksızın, bazen yemek dahi yemeden görevlerinin başındalar. Bizler de onlara her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Marta kadar belirli seviyedeydi değerler; ama marttan bu zamana kadar özellikle şu son 1-2 haftadır ciddi artış söz konusu. Bunu da zaten iş yoğunluğumuzdan anlıyoruz. 84 ekibimizle birlikte sabahtan akşam geç saatlerine kadar çalışıyoruz. Doktorlarımız, diş hekimlerimiz, yardımcı sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz şu an sahada 168 kişi ile aktif biçimde görev alıyoruz. Merkezde de hem aramalarda hem adres- telefon güncellemelerinde hem de çağrı değerlendirmede ekiplerimize destek veren arkadaşlarımız var" dedi.