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Aşıdan önce burun spreyi ile koronavirüs yayılımı engellenecek mi?
Amerikalı bilim insanları burun spreyi şeklinde kullanılacak ve koronavirüsün yayılımını engelleyecek yeni bir yaklaşım geliştirdi.
Aşıdan önce burun spreyi ile koronavirüs yayılımı engellenecek mi?
14 Ağustos 2020 13:59 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Tüm dünya, Covid-19’u kontrol altına almak için yeni bir aşı geliştirilmesini beklerken, UC San Francisco Tıp Okulundaki bilim insanları, SARS-CoV-2’nin yayılımını önlemeye yönelik umut vaat eden bir yaklaşım geliştirdi.

UCSF yüksek lisans öğrencisi Michael Schoof liderliğindeki araştırma ekibi, SARS-CoV-2 virüsünün bulaşını en aza indirgeyen bir molekül tasarladı. Bilim insanları, molekülün tamamen sentetik olduğunu ve üretime hazır olduğunu söyledi.

Yapılan aerosol testleri sonucu, araştırmacıların “AeroNabs” ismini verdikleri bu moleküller, bir burun spreyi veya solunum cihazı yardımı ile uygulanabilecek. Günde bir kez kullanımı uygun görülen AeroNabs’ın, Covid-19’a karşı etkili bir aşı gelene kadar güçlü ve güvenilir bir koruma sağlayabileceği söyleniyor. Hatta, AeroNabs’ın bir diğer mucidi olan Peter Walter, belki de bu solunabilir ilacın aşıya ulaşamayan veya aşı tedavisine cevap vermeyen insanlar için daha kalıcı bir çözüm sunabileceğini iddia etti.

AeroNabs’ın üretimini hızlandırmak ve klinik testlerini artırmak için şimdiden ticari kurum ve ortaklarla görüşmelere başlandı. Bilim insanlarının amacı, bu ilacı tüm dünyada yaygın hale getirmek ve ilacın ucuz yolla ve reçetesiz bir şekilde insanlara ulaşmasını sağlamak.

Bilim insanları AeroNabs’ın üretilmesinde lamalardan ilham aldı

Tamamen laboratuar ortamında hayata geçirilen AeroNabs, nanokor olarak adlandırılan, lama, deve ve diğer benzer hayvanlarda doğal olarak oluşan antikor benzeri bağışıklık proteinlerinden ilham alınarak üretildi. AeroNabs’ın üretiminde emeği olan bir diğer mucit Doçent Aashish Manglik, nanokorların, insan bağışıklık sisteminde bulunan antikorlara çok benzer özellikler taşıdığını ve SARS-CoV-2’ye karşı etkili bir tedavi için çok sayıda avantaj sunduklarını belirtti.

Nanokorlar başak proteinlerini de etkisiz hale getiriyor

Bilindiği üzere, başak proteinleri, SARS-CoV-2’nin hücreyi enfekte etmesinde önemli bir rol oynuyor. Bilim insanları, yaptıkları birçok test sonucunda, başak proteinlerinin ACE2 (akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine bağlı bir enzimdir. Ayrıca ACE2, bazı koronavirüsler için hücrelere giriş noktası görevini üstlenir) ile etkileşime girmesini önleyen tam 21 nanokor geliştirdi.

Paris’teki Pasteur Enstitüsünde virolog olarak çalışan Veronica Rezelj de, SARS-CoV-2’ye karşı en etkili 3 nanokoru test etti ve nanokorların virüse karşı oldukça güçlü olduğunu, enfeksiyon riskini önemli ölçüde azalttığını gözlemledi.

Son olarak, AeroNabs’ın Covid-19’un seyrini değiştirebileceğini ve bu ilacın olağanüstü bir teknoloji olduğunu belirten Manglik, ekiplerinin ilacın üretimi ve dağıtımı ile ilgilenen potansiyel ticari ortaklarla görüştüklerini ve çok yakında insan denemelerine başlamayı umduklarını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 aerosol burun spreyi

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