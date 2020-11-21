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'Ben Polisim' diyerek ambulans şoförünü darp etti, emlakçı çıktı
- Hasta nakil ambulansı şoförünün darp edildiği anlar ortaya çıktı - Ambulans şoförünü darp eden şahıs "Ben polisim" diyerek şoförü darp etti
'Ben Polisim' diyerek ambulans şoförünü darp etti, emlakçı çıktı
21 Kasım 2020 19:03 -
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HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir şahsın hasta nakil ambulansı şoförünü darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kendisinin polis olduğunu iddia eden şahıs, ambulans şoförünü darp etti.

Olay, Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Korona virüs vakası nakli için yola çıktığı öğrenilen hasta nakil ambulansı şoförü, iddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde 06 DR 9108 plakalı araç sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı. 36 yaşındaki ambulans şoförü Mustafa Başbay ile sürücü arasındaki sözlü tartışma daha sonra kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, ambulans şoförü Başbay'ı ambulanstan indirerek darp etti.

Ambulans şoförünü darp ettiği sırada gelenlere ve ambulans şoförüne "Ben polisim" diye bağıran şahsın, emlakçı olduğu öğrenildi.

 

 

Yüzünde, boynunda darp izleri olan ve dudağı patlayan ambulans şoförü Başbay, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ambulans şoförünün darp girişiminde bulunan sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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