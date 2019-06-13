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Beş nakil operasyonunun ardından enstitü müdürü konuştu: 'Ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu'
MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde dün, aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu, başarıyla tamamlandı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi hedeflenen ve 13 saat süren ameliyatları yapan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Bütün hastalar iyi. Dün ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu" dedi.
Beş nakil operasyonunun ardından enstitü müdürü konuştu: 'Ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu'
13 Haziran 2019 - DHA
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Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 5 hasta, dün saat 08.00'de karaciğer nakli için ameliyata alındı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı başlanan 10 ameliyat ile aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi için başvuru yapıldı.

Eş zamanlı beş nakil '10 ayrı odada 36'sı cerrah 100'ün üzerinde personel' ile Guinness Rekorlar Kitabına girdi 

Ameliyatların ardından servise alınan bağışçıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen donörlerden alınan karaciğerler, hastalara nakledildi. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleşen ameliyatlar 13 saatte başarıyla tamamlandı.

PROF. DR. KIZILAY: HASTALARDA HERHANGİ BİR KOMPLİKASYON GELİŞMEDİ

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ameliyatların başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Bütün hastalarımız yoğun bakıma alındı. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Dünyada başka hiçbir merkezin, bu kadar da iddialıyız, 10 ayrı ameliyat ekibiyle aynı anda 5 alıcı ve 5'i verici olmak üzere 10 karaciğer hastasının ameliyatını gerçekleştiremeyeceğini, tek merkezin burası olduğunu ülkemize ve dünyaya göstermiş olduk" diye konuştu.

İnönü Üniversitesinin Guinness hedefi bugün gerçekleşecek: 5 canlı verici, 100'ün üzerinde personel 

Yaptıkları operasyonla birlikte bu kadar ekibi çıkaracak olan başka bir merkezin olduğunu beklemediğini ifade eden Prof. Dr. Kızılay, "Daha önce bizim insanlarımız, dünya başka yerlere organ nakli olmaya gidiyordu. Şimdi dünyanın her yerinden Malatya'ya karaciğer, kök hücre, ince bağırsak nakli olmak için geliyorlar. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, organ ve doku naklinin merkezi. Hastaların durumu iyi, yoğun bakımda tedavileri sürüyor" diye konuştu.

Guinness'e başvuruyu daha önce yaptıklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kızılay, "Başvurumuzu yaptık, Guinness'in talep ettiği şeffaf uzman ve uzman dışı şahitlerin bizzat takip ederek tespit ettikleri gözlemlerini içeren dosyamızı tamamladık, eksiklerini de kısa sürede tamamlayacağız. Bu hastalarımızın tedavi sürecini de tamamlayacağız. Hastalarımız önce yoğun bakımdan çıkacaklar, sonra tedavi olacaklar. Bu süreci de ekleyerek dosyamızı göndereceğiz" dedi.

PROF. DR. YILMAZ: 'REKOR' OLARAK ALGILANMAMASI LAZIM

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, üniversitelerinin, şehirlerinin birliği ve beraberliğiyle başarılan bir iş olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"İyi bir iş olduğunu ve büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. Bunun hiçbir şekilde bir 'rekor' olarak algılanmaması lazım. İnsan sağlığı üzerinden bir rekor olmaz. Biz sadece burada üniversitemiz bünyesinde, enstitümüz bünyemizde her an karşı karşıya kalabileceğimiz, 5 acil karaciğer nakline yanıt verebileceğimiz ekip, teçhizat, akademik kadro ve fiziki koşullara sahip olduğumuzu bütün kamuoyuyla paylaştık. Biraz önce hastaları tekrar dolaştım. Vizite yaptık tüm hastalara. Şu kadar söyleyebilirim ki; bütün hastalar iyi. Dün ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu."

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
14.06.2019 08:34:37
Adamın birisi şöyle yazmış zamanında :

"Her şeyin rakamlara dökülerek niteliğin önemsenmeyerek niceliğe dayanmasına da karşıyım"

https://www.medimagazin.com.tr/medilife/tr-paneller-manel-oldu-artik-harekete-gecin-10-12-81856.html
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0
2) Mehmet ekinci (Dr)
13.06.2019 22:18:19
Emeği geçen meslektaşlarımı ve nakil ekibini kutluyor başarılarının devamını diliyorum
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0
3) aydin sinal (hekim)
13.06.2019 19:20:23
cüneyt arkin filmleri gibi,yaninda birkac yoldasiyla bizans ordusunu dagitir,herkes alkislar,bas göz yardigi figüranlari kimse merak etmezdi,buradada figüranlar hastalar.iyiki meslek hayatim almanyada gecti gitti,böyle cerrahlarla zaten calisamazdim
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0
4) Port (Op.dr)
13.06.2019 18:58:01
Bu ülkede yaşamaktan utanıyorum.
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7
5) ömer hayyam (op.dr.)
13.06.2019 17:38:35
reklam...ttb nerede acaba...bunu ben yapsam sağlıkta reklam yapıyorsun, işte buda cezası diye kapımda biterlerdi...
hem Guinness Rekorlar Kitabında olacak ne demek, bu ne saçmalık, yarın öbür gün diğer bir klinik işte bizde 10-15-20 tanesini 1 günde yaptık mı diyecek... örneğin biz, 1 günde 10 xxxx ameliyatı yapmıştık, çıkıp ta hiç 10 tane yaptık, bu bir rekor diye övünmedik.... buna bakılırsa , kısasa kısas dersek günde 600-800 hastaya 1 günde bakan doktorlar var ve onları da bu kitaba alalım, oda 1 rekor...sağlıkta rekor olmaz, rekor denemesi olmaz, ... bunu içinde yaşa,kliniğinde yaşa... Guinness Rekorlar Kitabı ne demek, sayın aydin sinal ve baydin sinal yorumlarınızı bekliyorum, almanyada rekorlar olmuyormu, bu almanlar hiç rekor kıramıyor mu?
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