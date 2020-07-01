Bilim Kurulu toplanacak!

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
01 Temmuz 2020 10:54
Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 131'e yükseldi
Doktorlar altı ayda Covid-19 ile ilgili hangi tecrübeleri kazandı?
Bilim Kurulu araştırdı! İşte vaka artışının en önemli 3 nedeni!
Koronavirüs salgını, Türkiye'de sağlık çalışanlarının psikolojisini nasıl etkiledi? İşte 6 talep!
Hollanda sağlık çalışanlarına 1000'er Euro ikramiye verecek
Kendi gibi isminin verildiği hastane de koronavirüs mücadelesinde sembol oldu!
PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler 110 Tl karşılığında test yaptırabilecek
Kovid-19'da ikinci dalgayla karşı karşıya olan 10 ülke
CDC, Covid-19'un 4 yeni belirtisini açıkladı
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.