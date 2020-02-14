Bir doktor yaşadığı sıkıntıları başka meslek grubuna uyarladı, bakın ne ortaya çıktı!

Hekimlerin çalışma ortamında hastalarından en çok duyduğu ama bir o kadar da duymaktan yorulduğu cümlelerin başında şüphesiz "Benim vergimle...." diye başlayan cümle geliyor.

hekimlere yönelik empati yapılmasıyla ilgili eleştiriler de ön sırada geliyor. Ancak sosyal medyadaa bir paylaşım, vatandaşın da empati yapmayla ilgili sıkıntılarını ortaya koydu.

Op.Dr Ömer Ozan YILDIZLI tarafından paylaşılan bir tweet, bir doktorun yaşadığı sıkıntıları başka bir meslek grubuna uyarladığında neler ortaya çıktığını ortaya koydu.

Tweet'e çok sayıda destek geldi. İşte bunlardan bazıları:

@hgduman

Yıllardır böyle yaptığınızı, diğer istasyonların raporu hemen verdiğini söyleseydiniz.

@md_selami

Ruhsati neden götürdünüz? Plakayı söyleyince sitemde çıkmıyor mu araç?