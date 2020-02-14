Bir doktor yaşadığı sıkıntıları başka meslek grubuna uyarladı, bakın ne ortaya çıktı!

Hekimlerin çalışma ortamında hastalarından en çok duyduğu ama bir o kadar da duymaktan yorulduğu cümlelerin başında şüphesiz "Benim vergimle...." diye başlayan cümle geliyor.
hekimlere yönelik empati yapılmasıyla ilgili eleştiriler de ön sırada geliyor. Ancak sosyal medyadaa bir paylaşım, vatandaşın da empati yapmayla ilgili sıkıntılarını ortaya koydu.
Op.Dr Ömer Ozan YILDIZLI tarafından paylaşılan bir tweet, bir doktorun yaşadığı sıkıntıları başka bir meslek grubuna uyarladığında neler ortaya çıktığını ortaya koydu.
Tweet'e çok sayıda destek geldi. İşte bunlardan bazıları:
Yıllardır böyle yaptığınızı, diğer istasyonların raporu hemen verdiğini söyleseydiniz.
Ruhsati neden götürdünüz? Plakayı söyleyince sitemde çıkmıyor mu araç?
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/03-15/02
|4.TATD Kurs Günleri Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS