Dr.Ümit Aktaş’ın tweet’ine tepki yağdı: Salla sallayabildiğin kadar

“Depresyona karşı savaşırken, haplardan değil Sarı Kantaron Kürü’nden destek almanızı öneriyorum” diye paylaşım yapan Dr.Ümit Aktaş’a takipçileri sert tepki gösterdi.
Özellikle ilaç etkileşimleriyle halk sağlığını tehlikeye attığını belirten takipçiler, bilimsel çalışmaları kaynak göstererek tehlikeye dikkat çekti.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS