Edirne'de yılın ebe ve hemşirelerini Ankara'da belgelerini aldı

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ve beraberindeki heyet 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar yemeği organizasyonuna katıldı.

Düzenlenen organizasyonda 81 ilden seçilen yılın ebe ve hemşirelerine belge ve hediyeleri takdim edildi. Edirne'de yılın ebesi seçilen Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde görevli ebe Nur Yanık Uymur ve yılın hemşiresi seçilen Uzunköprü Devlet Hastanesinde görevli Hemşire Mürvet Karaakuş belgelerini Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'den aldı.

Sağlık Müdürü Kalkan, ödül alan çalışanları tebrik ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.