Fox TV'nin yeni dizisi Mucize Doktor'dan ilk fragman geldi!

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı 'Mucize Doktor' dizisinin ilk teaser'ı yayınlandı.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan 'Mucize Doktor'un başrolünü Taner Ölmez üstlenecek.