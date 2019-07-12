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Fransa’da günde 120 hastaya bakan hekim gözaltına alındı
Fransa’da günde ortalama 120 hasta bakan hekim, sağlık sigortasını dolandırma gerekçesiyle gözaltına alındı
Fransa’da günde 120 hastaya bakan hekim gözaltına alındı
12 Temmuz 2019 - France3
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Orleanslı bir pratisyen hekim Sağlık Sigortası Fonu'nda dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Her gün ortalama 120 hastaya baktığını iddia eden doktor masum olduğunu söyledi.

Bir seri katil en fazla kaç kişiyi öldürmüş olabilir?

France3'te yer alan habere göre; Orleans şehir merkezindeki bir binada hastalar merdiven boşluğunda bekliyor. Pratisyen hekim Jean-Marc Blanchon'un, randevu almadan herkesi alabilecek tek kişi olduğu söyleniyor.

Dr Blanchon, her gün ortalama 120 hasta aldığını inkar etse de Sosyal Güvenlik buna inanmıyor, bu yüzden "yanlış beyan" nedeniyle kendisine karşı bir şikayet başvurusunda bulundu.

Hekimler Nişanı Konseyi'ne göre, doktorların günde bakması gereken hasta sayısında bir kısıtlama yok. Konsey “Ortalama olarak, bir pratisyen hekim günde yaklaşık 40 ila 50 hasta alıyor ki bu en yoğun günler.”açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:

pratisyen hekim doktor

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People
2
1) ali güney (dişhekimi)
12.07.2019 15:36:43
O da birşeymi.? Bizde diş hastaları her 20 dakikada bir alınıyor..
People
10
2) DR (DR)
12.07.2019 14:02:45
40-50 hasta en yoğun günlerde ..... bıze onu 2 saatte baktırıyorlar.
People
6
3) Acilci (Dr)
12.07.2019 14:00:03
Paralel evrende biz :)
People
12
4) İBRAHİM ( DR)
12.07.2019 12:37:33
Performans sistemi nedeniyle bizim SGK Dolandırılmıyormu? Cevap basit,deneme amacıyla 6 ay performansı kaldıralım, neticeyi görelim.
People
14
5) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
12.07.2019 12:17:56
Bizde de Göz doktoru arkadaşı günde 50 hastadan fazla bakmıyor iddiasıyla valiliğe şikayet etmişler ve soruşturma açılmıştı. Kim kimi dolandırıyor artık yoruma kalmış.
People
12
6) ali (doktor)
12.07.2019 12:07:08
28 yıldır bu suçu işlettiler bana kaç yıl ceza alırım ki:
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