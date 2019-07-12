Fransa’da günde 120 hastaya bakan hekim gözaltına alındı

Orleanslı bir pratisyen hekim Sağlık Sigortası Fonu'nda dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Her gün ortalama 120 hastaya baktığını iddia eden doktor masum olduğunu söyledi.

France3'te yer alan habere göre; Orleans şehir merkezindeki bir binada hastalar merdiven boşluğunda bekliyor. Pratisyen hekim Jean-Marc Blanchon'un, randevu almadan herkesi alabilecek tek kişi olduğu söyleniyor.

Dr Blanchon, her gün ortalama 120 hasta aldığını inkar etse de Sosyal Güvenlik buna inanmıyor, bu yüzden "yanlış beyan" nedeniyle kendisine karşı bir şikayet başvurusunda bulundu.

Hekimler Nişanı Konseyi'ne göre, doktorların günde bakması gereken hasta sayısında bir kısıtlama yok. Konsey “Ortalama olarak, bir pratisyen hekim günde yaklaşık 40 ila 50 hasta alıyor ki bu en yoğun günler.”açıklamasını yaptı.